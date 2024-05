Wetterprognose Estellencs: Ein Ausblick auf die kommende Woche voller Frühlingstemperaturen und abwechselnder Bewölkung (22.5.2024)

Das Wetter in Estellencs: Ein Frühlingspanorama mit Wolken und Lichtblicken

Die Frühlingssaison auf Mallorca hält in Estellencs eine abwechslungsreiche Woche bereit, geprägt von milden Temperaturen und einer Mixtur aus Sonne und Wolken. Die Wetteraussichten für die Tage vom 22. Mai 2024 bis zum 29. Mai 2024 bieten Einwohnern und Besuchern Gelegenheiten, die charmante Kulisse Estellencs in einer Reihe von Schattierungen zu erleben.

Leichter Regen und frische Temperaturen zum Wochenstart

Die Woche beginnt am 22. Mai mit leichtem Regen und einer annehmbaren Temperatur von 20°C, was die Vegetation willkommen heißen dürfte. Der Wind bleibt mit einer sanften Brise von 3 km/h zurückhaltend. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 58% und einem Luftdruck von 1017 hPa ist die Atmosphäre entspannt, während die Sonne sich ihren Weg um 4:29 Uhr bahnt und den Tag um 19:03 Uhr beendet.

Von wolkiger Himmelsdecke zu spärlichen Wolken

Der Himmel präsentiert sich am 23. und 24. Mai mit deckenden Wolkenfeldern, die jedoch die Temperaturen nicht davon abhalten, auf 21°C und 23°C zu klettern. Eine leichte Brise weht weiterhin durch Estellencs, während die Luftfeuchtigkeit Werte zwischen 63% und 66% erreicht. Die Sonnenauf- und -untergänge umrahmen den Tag im frühsommerlichen Geist.

Ein Zwischenspiel aus aufgelockerter Bewölkung und Sonnenschein

Zwischen dem 25. und dem 27. Mai wird das Wetterbild freundlicher, wenn die Wolkendecke aufbricht und einige lichtvolle Momente entstehen. Die Temperaturen schwanken in dieser Zeit stetig bei angenehmen 21°C bis 23°C, während die Luftfeuchtigkeit sanft sinkt und für ein gemäßigtes Frühlingsgefühl sorgt.

Lichter Regen als Vorbote des Sommers

Der Ausklang der Woche am 29. Mai zeigt sich mit leichtem Regen, der das Kommen des Sommers einläutet, während die Temperaturen beharrlich bei 23°C verharren. Auch der Wind bleibt beständig. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht auf 65%, was dem Tag eine frische Note verleiht.

Alles in allem präsentiert sich das Wetter in Estellencs in der nächsten Woche von einer überwiegend milden und frühlingshaften Seite, die viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten und das Genießen der Natur bietet. Mit frühem Sonnenaufgang und späten Sonnenuntergängen sind die Tage lang genug, um das einzigartige Flair Mallorcas in vollen Zügen auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:37:03. +++