Wetterprognose für Algaida: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 22. bis 29. Mai 2024 (22.5.2024)

Das Wetter in Algaida: Ihre Wochenübersicht

Werfen Sie einen Blick auf die umfassende Wettervorhersage für Algaida und planen Sie Ihre Aktivitäten für die kommende Woche. Vom 22. bis zum 29. Mai 2024 erwartet die Bewohner und Besucher Algaidas ein abwechslungsreiches Wetterbild, das von leichtem Regen bis hin zu klarem Himmel reicht. Erfahren Sie alles über die Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten, um für jede Gelegenheit gewappnet zu sein.

Start in die Woche mit sanftem Regen und angenehmen Temperaturen

Am Mittwoch, den 22. Mai, beginnt der Tag in Algaida mit leichten Regenschauern und einer Temperatur von 25°C - ideal für diejenigen, die das frische Grün nach einem Regenguss genießen möchten. Der Wind weht leicht mit 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 35%. Der Luftdruck liegt bei 1017 hPa.

Überwiegend wolkige Tage bereiten den Weg für strahlenden Sonnenschein

Am Donnerstag und Freitag erwarten Sie in Algaida überwiegend bewölkte bis teilweise aufgelockerte Wolkendecken. Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen Werte um 26°C am Donnerstag und 25°C am Freitag. Dabei bleibt es größtenteils trocken, sodass Sie Ihre Planungen im Freien ohne Sorge um Regenschirme treffen können.

Sonne satt und steigende Temperaturen gegen Wochenende

Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen weiter an. Am Samstag und Sonntag dürfen sich die Algaidaner und ihre Gäste über teilweise bewölkten Himmel freuen, der jedoch genug Raum für sonnige Momente lässt. Mit Höchsttemperaturen um die 27°C und einer moderaten Brise von 4 km/h bildet das Wochenende den perfekten Rahmen für Outdoor-Aktivitäten jeder Art.

Blaue Stunden: Sonnenauf- und untergänge in Algaida

Die Sonnenanbeter unter Ihnen werden sich freuen zu hören, dass der Sonnenaufgang in dieser Woche täglich etwas früher stattfindet, und sie die Tage mit einem immer früheren Sonnenlicht ab 4:24 Uhr begrüßen können. Wenn sich der Tag dem Ende neigt, können Sie einen ebenso spektakulären Sonnenuntergang ab 19:01 Uhr erleben, welcher mit jeder Nacht um eine Minute verlängert wird.

Angenehme Temperaturen und erholsame Ruhe zum Ausklang der Woche

Den krönenden Abschluss der Woche bildet ein ungetrübter Himmel am Montag, mit einer Spitze von 30°C sowie einer leichten Abkühlung auf 29°C am Dienstag bei vereinzelten Wolkenfeldern. Die Kombination aus Wärme und einer Brise bietet die perfekte Gelegenheit, einige entspannte Stunden an Algaidas schönen Orten zu verbringen.

Für alle, die das sonnige Leben auf Mallorca in vollen Zügen genießen möchten – Algaida zeigt sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:23:17. +++