Wetterprognose für Campanet: Ein Blick in die kommende Woche (22.5.2024)

Das Wetter in Campanet hält in der letzten Maiwoche einige Überraschungen für uns bereit. In diesem Artikel bieten wir Ihnen eine ausführliche 7-Tage-Wetterprognose für die charmante Gemeinde im Herzen Mallorcas. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, ob Sie Ihre sonnigen Tagesausflüge und gemütlichen Abende im Freien planen können.

Wetterüberblick für die letzte Maiwoche in Campanet

Die Bewohner und Besucher von Campanet können sich auf überwiegend warme und sonnige Tage freuen. Wir beginnen am Mittwoch mit gemäßigten 23°C und leichtem Regen, was die Insel mit einer frischen Brise beleben wird. Dies könnte ein idealer Tag für Indoor-Aktivitäten sein, während die Natur rund um Campanet sich über die lebenswichtigen Niederschläge freut.

Temperaturanstieg Mitte der Woche

Am Donnerstag nimmt die Bewölkung zu, doch lassen Sie sich nicht trüben: Die Temperaturen steigen auf angenehme 25°C, was ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet. Vergessen Sie nicht, sich mit ausreichendem Sonnenschutz auszurüsten, obwohl die Sonne sich hinter den Wolken versteckt.

Stabile Wetterlage zum Wochenende

Das Wochenende leitet einen stabilen Trend ein: Wir sehen einen leichten Rückgang auf 22°C am Freitag, doch steigen die Temperaturen zum Wochenende hin erneut. Von Samstag bis Montag können wir herrliche 27°C bis 28°C und weitgehend klaren Himmel erwarten – Idealbedingungen für alle, die das mediterrane Klima Mallorcas in vollen Zügen genießen wollen.

Wetterdetails im 7-Tage-Ausblick

Mittwoch (22.5.2024): Leichter Regen, maximal 23°C Donnerstag (23.5.2024): Bedeckter Himmel, maximal 25°C Freitag (24.5.2024): Aufgelockerte Bewölkung, maximal 24°C Samstag (25.5.2024): Vereinzelte Wolken, maximal 27°C Sonntag (26.5.2024): Einige Wolken, maximal 28°C Montag (27.5.2024): Vereinzelte Wolken, maximal 28°C Dienstag (28.5.2024): Leichter Regen, maximal 28°C

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für Campanet

Die Tage in Campanet werden begleitet von frühen Sonnenaufgängen und späten Sonnenuntergängen, perfekt, um den Tag maximal auszunutzen. Der Sonnenaufgang findet durchgehend um 4:25 Uhr statt, während der Sonnenuntergang sich von 19:02 Uhr auf 19:08 Uhr dehnt.

Abschlussgedanken zum Wetter in Campanet

Die bevorstehende Woche in Campanet verspricht diverse Wetterlagen, die von leichtem Regen bis zu sonnigen Himmelsschauspielen reichen. Planen Sie also entsprechend und nutzen Sie diese Gelegenheit, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu erkunden oder einfach in deren Genuss zu kommen. Bleiben Sie sicher und passen Sie Ihre Aktivitäten der jeweiligen Wettervorhersage an.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:31:03. +++