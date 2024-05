Wetterprognose für Deià: 7-Tage-Vorschau vom 22.05.2024 bis 29.05.2024

Das aktuelle Wetter in Deià: Tägliche Updates und Aussichten

Willkommen zu unserer detaillierten 7-Tage-Wetterprognose für Deià auf MallorcaDeià, einem der malerischsten Orte der Insel. Für die kommende Woche erwartet Einheimische und Besucher eine interessante Mischung aus Sonne und Wolken, mit angenehmen Frühlingsbedingungen, die zu jeder Art von Outdoor-Aktivitäten einladen.

Durchblick im Wettertrend: Von leichtem Regen bis zu wenigen Wolken

Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 22. Mai 2024, lässt leichten Regen bei Temperaturen um die 22°C erwarten. Mit einem sanften Wind von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52% bietet sich ein entspannter Start in den Tag. Der Luftdruck hält sich bei 1017 hPa.

Am Donnerstag, dem 23. Mai 2024, liegt das Hauptaugenmerk auf den überwiegend bewölkten Himmeln. Bei Temperaturen, die auf 24°C ansteigen, bleibt der Wind beständig bei 4 km/h. Feuchtigkeit und Luftdruck halten sich weitestgehend stabil.

Der Freitag wird eine Wiederholung des leichten Regens erleben, jedoch bei gleichbleibenden 24°C und einem leicht reduzierten Wind von 3 km/h. Auch hier bleibt die Luftfeuchtigkeit unter 60%, was für angenehme Frühlingstage spricht.

Das Wochenende präsentiert sich mit teilweise aufgelockerter Bewölkung, und am Samstag können wir uns auf Höchsttemperaturen von bis zu 25°C freuen. Sonntag und Montag werden weiterhin milde 27°C bei wenigen Wolken oder gebrochener Bewölkung bieten.

Am Dienstag erwartet uns eine weitere Runde sanfter Niederschläge bei 26°C, die uns vor Augen führen, dass der Mai auch auf Mallorca für seine wechselhaften Wetterlagen bekannt ist.

Erleben Sie die Sonnenauf- und -untergänge in Deià

Ein echtes Highlight für Frühaufsteher ist der Sonnenaufgang in Deià, der während unserer Wetterwoche kontinuierlich früher erfolgt – von 4:29 Uhr am Mittwoch bis hin zu 4:24 Uhr am darauffolgenden Mittwoch. Die Sonnenuntergänge vollziehen sich ebenso spektakulär und werden von 19:03 Uhr bis zu 19:09 Uhr zunehmend später, was lange Abende unter freiem Himmel verspricht.

Wetterfazit für Deià

Die malerische Kulisse Deiàs, kombiniert mit der kommenden Wetterentwicklung, bietet sowohl für Urlauber als auch für die Einheimischen perfekte Bedingungen zum Genießen der Inselidylle. Mit Temperaturen, die durchschnittlich um die 25°C liegen, erweist sich die nächste Woche in Deià als ideal für verschiedenste Aktivitäten, sei es am Strand, beim Wandern oder bei kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:35:01. +++