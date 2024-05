Wetterprognose für Santa Margalida (22.05.24 bis 29.05.24): Angenehme Temperaturen trotz vereinzelter Regentage

Frühlingswetter auf Mallorca: Santa Margalida genießt gemäßigte Temperaturen

Die kommende Woche hält für die Bewohner und Besucher von Santa Margalida auf Mallorca ein recht gemischtes Wettererlebnis bereit. Mit Temperaturen, die sich überwiegend in den 20ern bewegen, bildet das frühlingshafte Klima den idealen Rahmen für diverse Freiluftaktivitäten. Trotz einiger Regentage sollte das Wetter insgesamt für angenehme Aufenthalte im Freien sorgen.

Wettertrends für die Woche vom 22. Mai bis 29. Mai 2024

Wettertrends für die Woche vom 22. Mai bis 29. Mai 2024 Das Wetter nimmt in Santa Margalida einen angenehmen Verlauf. Die Temperatur am Mittwoch, dem 22. Mai, zeigt mit 22°C und leichtem Regen den Start in eine eher feuchtere Periode. Der Wind bleibt mit 4 km/h recht sanft, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%, was für ausgeglichene Wetterverhältnisse spricht.

Die Bewölkung nimmt zum Donnerstag, den 23. Mai zu, und das Wetter präsentiert sich mit einer dichten Wolkendecke. Die Temperaturen erreichen angenehme 23°C bei einer ähnlichen Luftfeuchtigkeit von 50%. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 7 km/h.

Am Freitag, 24. Mai wird erneut leichter Regen erwartet, was die Temperaturen auf 21°C senkt, während der Wind mit 6 km/h weiter moderat weht. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 65% an, was zu einer spürbaren Veränderung des Luftgefühls führen kann.

Das Wochenende begrüßt uns am Samstag, den 25. Mai, mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei 22°C - ideal für einen Spaziergang entlang der Küste oder eine Wanderung im Hinterland. Zum Sonntag hin erwarten uns Höchstwerte von 27°C unter vereinzelten Wolken, die die Sonnenstrahlen durchschimmern lassen und für ein perfektes Freizeitwetter sorgen. Der Wind bleibt angenehm bei 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 41%.

Die neue Woche startet am Montag, den 27. Mai, mit leichten Wolken und einer anhaltenden warmen Temperatur von 26°C. Der Dienstag zeigt sich ähnlich mit streckenweise Wolken am Himmel und beibehaltener Wärme. Bei einer Luftfeuchtigkeit von knapp unter 50% lassen die Verhältnisse weiterhin diverse Outdoor-Aktivitäten zu.

Der Mittwoch, 29. Mai schließt die Woche mit 26°C und leichtem Regen ab, während der Wind konstant bei 6 km/h liegt. Trotz des gelegentlichen Niederschlags bleibt es mild und angenehm.

Fazit: Eine Woche voller Möglichkeiten in Santa Margalida

Die Wettervorhersage zeigt, dass trotz der Aussicht auf Regen, die kommende Woche in Santa Margalida durchgehend milde Temperaturen bietet, die zu verschiedenen Unternehmungen einladen. Die längeren Tage mit Sonnenaufgang vor 5 Uhr morgens und Sonnenuntergang nach 19 Uhr abends schenken zusätzliche Stunden, um das frühlingshafte Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:56:09. +++