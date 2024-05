Wetterprognose Sant Llorenç des Cardassar: Frühlingstemperaturen und abwechslungsreicher Himmel (22.5.2024)

Die Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar

In der malerischen Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar zeichnen sich angenehme frühlingshafte Bedingungen ab. Wir blicken auf eine Woche mit gemäßigten Temperaturen und einer interessanten Palette an Himmelsbildern.

Feucht-fröhlicher Start mit leichtem Regen

Am Mittwoch, den 22. Mai 2024, startet die Region mit 20°C und der Vorhersage von leichtem Regen. Der Wind weht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 62% liegt, was für eine frische Brise sorgt, die das Gesicht streichelt und die Düfte des Frühlings herbeiführt. Der Druck von 1018 hPa unterstreicht die Stabilität der derzeitigen Wetterlage.

Eine Wolkenbedeckung begleitet uns

Die Wolkendecke verdichtet sich am Donnerstag, 23. Mai, zwar mit überwiegend bewölktem Himmel, doch die Temperaturen bleiben mild bei etwa 21°C. Der Wind zeigt sich unverändert sanft, und die Feuchtigkeit sinkt auf 57%, was das allgemeine Wohlbefinden erhöht.

Weitere Schauer wechseln sich mit Wolkenspielen ab

Am Freitag, 24. Mai, wird wieder ein wenig himmlisches Nass erwartet, da leichte Regenschauer prognostiziert werden. Bei überwiegend identischen Bedingungen wie zum Wochenstart, halten sich die Tagestemperaturen konstant um 20°C.

Die darauf folgenden Tage halten die milde Wetterlage aufrecht, während sich der Himmel mal in zerstreuten, mal in gebrochenen Wolken zeigt. Am Samstag und Sonntag dürfen wir uns sogar über weitgehend klaren Himmel freuen, und die Temperaturen erklimmen gar die 24°C-Marke.

Blick in die neue Woche

Der Ausblick auf die neue Woche verspricht mit 23°C und vereinzelten Wolken keine großen Überraschungen. Der Abschluss der Wetterwoche am Mittwoch, 29. Mai, zeigt sich jedoch wieder bewölkt, und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu, was die Atmosphäre etwas dichter wirken lässt.

Die Bewohner und Besucher von Sant Llorenç des Cardassar können sich auf eine Serie an frühlingshaften Tagen freuen, die von gelegentlichen Regengüssen und einem abwechslungsreichen Himmelszelt geprägt sind. Die angenehmen Temperaturen laden zu Aktivitäten im Freien ein und machen Lust auf Spaziergänge in der erwachenden Natur.

Die Sonne begrüßt Sie in dieser Woche täglich etwas früher, beginnend am Mittwoch um 4:26 Uhr und verabschiedet sich mit malerischen Abenddämmerungen um etwa 19:00 Uhr, was stetig länger werdenden Tagen entspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:54:55. +++