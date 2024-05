Wetterprognose: Wechselhafte Frühlingstage in Calvià, Mallorca (22.5.2024)

Wettervorhersage für Calvià: Die nächste Woche im Überblick

Mit dem Frühling in vollem Gange erwarten die Bewohner und Besucher von Calvià auf Mallorca eine Woche gemischter Wetterbedingungen. Die kommenden Tage versprechen eine Variation von mäßigem Regen, Wolken und heiterem Himmel, was typisch für die Jahreszeit auf der Insel ist.

Wetterdetails für Calvià vom 22. bis 29. Mai 2024

Beginnend mit moderatem Regen am 22. Mai bietet der Frühling zunächst erfrischende Niederschläge bei angenehmen 21°C. Der Wind weht leicht mit nur 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 52% liegt. Der Luftdruck misst beachtliche 1017 hPa. Zeugen des Tagesbeginns und -endes sind Sie um 04:30 Uhr morgens und um 19:03 Uhr abends.

Am 23. Mai präsentiert der Himmel über Calvià durchgehend bedeckte Wolken. Mit einer leichten Temperatursteigerung auf 22°C und einem Wind, der etwas an Stärke gewinnt (5 km/h), bleibt die Wetterlage stabil. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht auf 54%, während der Luftdruck konstant hoch bei 1018 hPa bleibt. Sonnenauf- und -untergang gestalten den Tag von 04:29 Uhr bis 19:04 Uhr.

Der dritte Tag, 24. Mai, stellt uns auf die Probe mit leichtem Regen und einem leichten Temperaturanstieg auf 23°C. Mit einem Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55% hält sich das Wetter im gemäßigten Bereich. Der Luftdruck fällt moderat auf 1015 hPa. Der Tag erstreckt sich zwischen 04:28 Uhr und 19:05 Uhr.

Ähnlich unbeständig zeigt sich das Wetter am 25. und 26. Mai mit aufgelockerten Wolken und gleichbleibenden Temperaturen von 22°C. Der Wind legt sich wieder, und das Hygrometer steigt auf 63% bzw. 59%. Der Luftdruck stabilisiert sich auf hohem Niveau (1018 hPa und 1020 hPa).

Die gute Nachricht kommt zum Wochenende: Klarer Himmel und Sonnenschein erwarten Sie in Calvià am 27. Mai mit einer Spitze von 24°C, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 49% sinkt, ein perfekter Tag, um die Vielfalt der Insel zu erkunden. Am 28. und 29. Mai runden aufgelockerte Wolken bei gleichbleibender Temperatur und angenehmem Wind das Bild einer typisch frühlingshaften Woche ab.

Während die Tage nun fast sommerlich lang werden, erleben wir die Sonnenuntergänge zunehmend später, von 19:06 Uhr bis hin zu 19:09 Uhr zum Monatsende.

Empfehlung für Einheimische und Touristen

Angesichts der wechselnden Wetterbedingungen ist es ratsam, sowohl Regenschutz als auch Sonnencreme griffbereit zu halten. So sind Sie für die spontanen Launen des mallorquinischen Frühlings gewappnet und können Ihre Unternehmungen in Calvià in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:30:11. +++