Wettervorhersage Banyalbufar: Sanfte Brise und frühlingshafte Temperaturen (22.5.2024)

Die Wetteraussichten für Banyalbufar

Mit dem Wandel der Jahreszeiten ändert sich auch allmählich das Wetter in Banyalbufar. In der kommenden Woche, vom 22. Mai bis zum 29. Mai 2024, dürfen sich Einwohner und Besucher auf frühlingshafte Temperaturen und eine Mischung aus Sonne und Wolken freuen. Hier folgt Ihre detaillierte Wettervorhersage für Banyalbufar, präsentiert von der Mallorca Zeitung.

Sanfte Brise bei milden Temperaturen

Zu Beginn der Betrachtungsperiode, am Mittwoch, dem 22. Mai, erwartet uns leichter Regen bei einer angenehmen Temperatur von 20°C. Der Wind weht sanft mit nur 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58% und der Luftdruck bei stabilen 1017 hPa. Ein perfekter Tag, um die malerische Natur Banyalbufars mit einem Regenschirm zu erkunden.

Himmel bedeckt, doch die Stimmung heiter

Während die Wolken am Himmel am Donnerstag, dem 23. Mai, und Freitag, dem 24. Mai, vorherrschen werden, bleiben die Temperaturen angenehm und steigen leicht auf 22°C bzw. 23°C an. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 5 km/h und wieder auf 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit ein gemütliches Niveau von etwa 66% bzw. 63% hält.

Wolkenlücken sorgen für Lichtblicke

Vom 25. Mai bis 29. Mai zeigt sich das Wetter in Banyalbufar abwechslungsreich, aber überwiegend freundlich. 'Gebrochene Wolken' bestimmen das Himmelsbild, lassen jedoch genügend Raum für Sonnenstrahlen, um durchzuscheinen. Die Temperaturen bewegen sich stetig um die 22°C bis 24°C-Marke. Der Wind bleibt mit 2 bis 4 km/h angenehm und auch der Luftdruck verspricht mit Werten um 1018 hPa gutes Frühlingswetter.

Fazit: Eine Woche voller Frühlingsfreuden

Zusammenfassend erwartet Sie in Banyalbufar eine Woche mit moderaten Temperaturen, leichter Brise und einem Mix aus Sonne und Wolken. Ideal für Outdoor-Aktivitäten und das Genießen der schönen Landschaft der Region. Vergessen Sie nicht, die Sonnenuntergänge zu beachten, die jeden Tag ein wenig später stattfinden und den Tag malerisch ausklingen lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:26:58. +++