Wettervorhersage Manacor: Frühlingstemperaturen und vereinzelter Regen vom 22.05.24 bis 29.05.24

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Manacor

Frühling in Manacor – die Stadt auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen von ihrer wechselhaften Seite. Unsere detaillierte Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über das zu erwartende Wettergeschehen vom 22. Mai 2024 bis zum 29. Mai 2024.

Heiter bis wolkig: Die Wetterlage in Manacor

Die Woche startet in Manacor mit angenehmen Temperaturen und dem Duft des Frühlings in der Luft. Am Mittwoch, dem 22. Mai 2024, können wir bei einer Höchsttemperatur von 22°C und gelegentlichen leichten Regenschauern mit einer Abkühlung rechnen. Ein sanfter Wind von 5 km/h wird für eine frische Brise sorgen.

Am 23. Mai verhüllt sich der Himmel über Manacor mit überwiegend dichten Wolken, die das Sonnenlicht dämpfen. Die Temperatur klettert leicht auf angenehme 23°C, bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 46% und einem Luftdruck von 1018 hPa.

Die Tendenz zu leichtem Regen setzt sich am 24. Mai fort, wobei die Temperaturen mit 21°C immer noch recht mild bleiben. Ein leichter Wind mit 7 km/h sorgt erneut für Bewegung in der Luft.

Ein Blick auf die zweite Wochenhälfte zeigt einen Wechsel zu teils aufgelockerten Bewölkungen. Am 25. und 26. Mai bewegen sich die Temperaturen zwischen 23°C und 25°C, ideal für Ausflüge in die malerische Umgebung von Manacor.

Das Beste kommt oft zum Schluss: Am 27. Mai dürfen wir uns auf einen klaren Himmel und gleichermaßen klare Luft freuen – die Temperaturen bleiben konstant bei 25°C. Der 28. und 29. Mai schließen die Woche mit leichten Wolkenformationen und weiterhin frühlingshaften 25°C ab.

Mit durchgehend milden Windverhältnissen und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit verspricht die Wetterlage in Manacor insgesamt recht angenehm zu werden. Die Sonne begrüßt die Einheimischen und Besucher schon ab kurz nach halb fünf am Morgen und verabschiedet sich abends erst nach sieben Uhr, was lange Tage unter dem mallorquinischen Himmel verspricht.

Zusammenfassung der Wetterwoche in Manacor

Die bevorstehende Woche in Manacor zeigt sich mit Temperaturen, die konstant über der 20°C-Marke liegen, und überwiegend trockenem Wetter als optimal, um die Frühlingszeit auf der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Während die Sonne sich häufiger zeigt, sollten sporadische Regentropfen für eine erfrischende Abwechslung sorgen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Wetteraussichten für Manacor in den nächsten sieben Tagen vielfältige Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten bieten, solange man für die gelegentliche leichte Schauer gerüstet ist.

