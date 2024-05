Aktuelle Wetteraussichten für Valldemossa: 7-Tage-Prognose ab 23. Mai 2024 (23.5.2024)

Das Wetter in Valldemossa: Mildes Frühlingsklima mit Sonne und Wolken

Ab dem 23. Mai 2024 dürfen sich Einwohner und Besucher Valldemossas auf eine Woche voller angenehmer Wetterbedingungen freuen. Die kleine Stadt im Herzen Mallorcas präsentiert sich mit einem harmonischen Mix aus Sonne und Wolken, ideal für Ausflüge in die umliegende Serra de Tramuntana oder entspannte Stunden in den malerischen Gassen des Ortes.

Wettervorhersage Valldemossa: 23. bis 30. Mai 2024

Zum Wochenstart am Mittwoch, den 23. Mai, erwartet die Besucher Valldemossas ein himmlisches Schauspiel voller überwiegend bedeckter Wolken bei Tagestemperaturen um die 23°C. Eine sanfte Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 3 km/h sorgt für eine erfrischende Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 55% liegt. Druckverhältnisse von 1018 hPa und die Sonnenauf- und -untergangszeiten von 4:28 Uhr morgens bis 19:4 Uhr abends rahmen den Tag ein.

Der darauffolgende Donnerstag, 24. Mai, verspricht mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 25°C einen perfekten Tag für Sonnenanbeter. Geringe Windgeschwindigkeiten von 2 km/h und ein leichter Abfall des Luftdrucks auf 1016 hPa weisen weiterhin auf stabiles Frühlingswetter hin. Sonnenlicht vom frühen Morgen um 4:27 Uhr bis zum längeren Abend um 19:5 Uhr lässt Sonnenhungrige voll auf ihre Kosten kommen.

Am Freitag, den 25. Mai, ist der Himmel mit vereinzelten Wolken bedeckt, wobei das Thermometer wiederum angenehme 23°C erreichen wird. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 64%, was aber keinerlei Beeinträchtigungen für Freiluftaktivitäten darstellen dürfte. Der Wind bleibt konstant und die Sonne grüßt erneut früh um 4:27 Uhr und verabschiedet sich langsam um 19:6 Uhr.

Das Wochenende startet mit Samstag, dem 26. Mai, und einem Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken sowie Höchstwerten von 25°C. Die Feuchtigkeit stabilisiert sich bei rund 56%, während der Luftdruck auf 1020 hPa steigt. Sonnenauf- und -untergang finden bei 4:26 Uhr und 19:6 Uhr statt, was ein weiterer Tag voller Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten bedeutet.

Der Sonntag, 27. Mai, bringt die höchsten Temperaturen der Woche mit maximal 27°C unter leicht bewölktem Himmel. Eine sanfte Brise mit Windgeschwindigkeiten von nur 2 km/h sorgt für perfekte Konditionen für diverse Vorhaben im Freien. Mit der niedrigsten Luftfeuchtigkeit der Woche von 47% verspricht dieser Tag besonders angenehm zu werden. Der Sonnenaufgang ist für 4:26 Uhr angekündigt, und mit dem Sonnenuntergang um 19:7 Uhr endet der Tag.

Auch der Montag, 28. Mai, bleibt mit 28°C warm und trocken. Die Wetterlage mit vereinzelten Wolken und einer relativen Feuchtigkeit von 41% verspricht eine Weiterführung des hervorragenden Frühlingsklimas. Der Luftdruck pegelt sich auf 1018 hPa ein, während die Sonne zwischen 4:25 Uhr und 19:8 Uhr für Licht sorgt.

Der Dienstag, 29. Mai, hält das schöne Wetter mit einem klaren Himmel und wiederum Höchstwerten von 27°C konstant. Die Winde sind gemäßigt und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 46%. Von Sonnenaufgang um 4:25 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:9 Uhr können sich Urlauber und Insulaner über viel Tageslicht freuen.

Zum Monatsende, am Mittwoch, dem 30. Mai, zeigt sich das Wetter ebenso freundlich. Bei Höchstwerten von 28°C und vereinzelten Wolken am Himmel liegt die Luftfeuchtigkeit bei 45%, begleitet von einem moderaten Luftdruck von 1012 hPa. Bei sanften Winden von 3 km/h ist dies ein hervorragender Tag zum Genießen der natürlichen Schönheit Valldemossas. Der Tag erwacht um 4:24 Uhr und schließt sich um 19:9 Uhr.

Fazit: Ideal für Urlauber und Freiluftliebhaber

Mit einer abwechslungsreichen Palette an Wetterbedingungen bietet Valldemossa in den kommenden Tagen ideale Voraussetzungen für Urlauber und alle, die gern ihre Zeit im Freien verbringen. Von wolkenverhangenem Himmel bis zu strahlend blauen Tagen ist alles dabei, was das Urlauberherz begehrt. Bei gemäßigten bis warmen Temperaturen und wenig Wind wird die frühlingshafte Woche zu einem Genuss für alle Sinne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 02:02:08. +++