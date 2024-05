Aktuelle Wettervorhersage: Frühsommerliche Aussichten für Lloseta vom 23. bis 30. Mai 2024 (23.5.2024)

Wettertrend auf Mallorca: Die nächsten Tage in Lloseta

Die Wetterlage in Lloseta, MallorcaLloseta, präsentiert sich in der letzten Maiwoche des Jahres 2024 von ihrer angenehmen Seite. Ein frühzeitiges Sommerhoch sorgt für warme Temperaturen und überwiegend sonnige Aussichten. Für Urlauber und Einheimische gleichermaßen bieten sich optimale Bedingungen, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten der Insel zu genießen.

Wetterübersicht für Lloseta vom 23. bis 30. Mai 2024

Die Tage starten mit einem leichten Überhang an Wolken, die sich im Laufe des Tages teils auflösen. Die Temperaturen bewegen sich in einer Spanne angenehm warmer 24 °C am 23. Mai, bis hin zu sommerlichen 32 °C am Monatsende. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten zwischen 17 und 44 Prozent im komfortablen Bereich und signalisiert trockene Tage.

Sanfte Brisen und klare Himmelsansichten

Windgeschwindigkeiten von 2 bis 6 km/h bieten eine sanfte Abkühlung und machen das Wettergeschehen in Lloseta besonders angenehm. Der klare Himmel am 24. und 29. Mai lädt zu ausgedehnten Sonnenbädern und Sternenbeobachtungen nach Einbruch der Dunkelheit ein, während die übrigen Tage mit leichter bis mäßiger Bewölkung keine Sorgen um zu starke UV-Belastung aufkommen lassen.

Stabile Barometerwerte versprechen konstantes Wetter

Der Luftdruck bleibt über den gesamten Zeitraum mit Werten um 1016-1019 hPa stabil und deutet auf eine anhaltende Wetterlage ohne signifikante Schwankungen hin. Der Temperaturtrend weist auf einen beständigen Anstieg hin, was die Vorfreude auf den kommenden Sommer auf Mallorca verstärkt.

Ausblick: Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge in Lloseta

Die Sonnenaufgänge in Lloseta geschehen bereits früh um ca. 4:24 bis 4:27 Uhr. Ein frühes Erwachen lohnt sich, um das Spektakel am Himmel zu genießen. Die Abende bieten bis ca. 19:09 Uhr reichlich Helligkeit und laden zu aktivem Verweilen im Freien ein.

Fazit: Perfekte Wetterbedingungen für Aktivitäten unter mallorquinischer Sonne

Ob ausgedehnte Wanderungen, Radtouren oder einfach nur ein entspannter Tag am Strand - das Wetter in Lloseta bietet dafür die besten Voraussetzungen. Genießen Sie die Wärme und das weitgehend trockene Klima, das Mallorca in dieser Jahreszeit zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:41:01. +++