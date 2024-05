Die Wetteraussichten für Santanyí: 23. Mai bis 30. Mai 2024 (23.5.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Santanyí, Mallorca

Die kommende Woche in Santanyí wird eine Palette verschiedener Wetterphänomene bieten, und die Einwohner sowie Besucher der Region können sich auf einen Wechsel aus Wolken, Regen und Sonnenschein einstellen. Erfahren Sie hier, wie die nächsten sieben Tage aus meteorologischer Sicht aussehen werden.

Wetterprognose vom 23. Mai bis 30. Mai 2024

Zu Beginn des Betrachtungszeitraums, am 23. Mai, präsentiert sich der Himmel größtenteils bewölkt. Trotz der wolkigen Kulisse erreichen die Temperaturen angenehme 22 Grad Celsius bei einem leichten Wind von 6 km/h. Die Feuchte liegt bei 57%, womit sich das Wetter durchaus als mild und angenehm charakterisieren lässt.

Feuchtigkeit nimmt zu, wenn am 24. Mai leichter Regen prognostiziert wird. Es bleibt dennoch bei relativ warmen 21 Grad Celsius, während der Wind auf frische 8 km/h anzieht. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 63%, was das Gefühl der Frische verstärken dürfte.

Die Wolkendecke lockert sich etwas auf am 25. Mai, da nur vereinzelte Wolken erwartet werden. Die Temperatur hält sich beständig bei 22 Grad Celsius, mit einem angenehm leichten Wind von 5 km/h. Der Tag dürfte sich damit ideal für Outdoor-Aktivitäten eignen.

Am 26. Mai setzt sich das moderate Wetter mit teilweise bewölktem Himmel fort, und die Quecksilbersäule klettert weiter auf lebendige 23 Grad Celsius. Der Tag wird von einem leichten Wind begleitet und bleibt mit 60% Luftfeuchtigkeit relativ trocken.

Ein Highlight der Woche ist sicherlich der 27. Mai, an dem sich der Himmel klar präsentiert. Die Bewohner Santanyís können sich auf 24 Grad Celsius bei leichtem Wind freuen, was ideale Bedingungen für einen Besuch des Strandes oder eine Wanderung in der wunderschönen Landschaft bietet.

Ein erneuter Wechsel zu bedecktem Himmel erwartet uns am 28. Mai, doch die Temperaturen bleiben mit 24 Grad angenehm. Auch an diesem Tag lässt der Wind mit 7 km/h kaum Wünsche offen.

Die Wetterbesserung setzt sich fort, sodass am 29. Mai wieder ein klarer Himmel und eine Höchsttemperatur von 24 Grad zu erwarten sind. Es bleibt mit einer Luftfeuchtigkeit von 58% weiterhin ausgeglichen.

Den Abschluss der Woche bildet der 30. Mai, an dem sich einige Wolken am Himmel zeigen, aber die Temperaturen mit 24 Grad Celsius und einem sanften Wind von 5 km/h das Landschaftsbild Mallorcas in einem sonnigen Licht erscheinen lassen.

Sonnenverlauf und Wetterkomfort

Während dieser Woche in Santanyí können Frühaufsteher den Sonnenaufgang ab ca. 4:23 Uhr morgens genießen, während die Sonnenuntergänge den Tag um 19:06 Uhr beschließen. Die Wetterbedingungen sind größtenteils ideal, um die Schönheit Mallorcas zu genießen und die milden Nächte draußen auszukosten.

