Stabile Temperaturen und malerische Wolkenformationen: Das Wetter in Manacor vom 23.05. bis 30.05.2024

Das aktuelle Wetter in Manacor auf Mallorca

Wer für die letzte Maiwoche Pläne in Manacor hat, darf sich auf angenehme Wetterbedingungen freuen. Die Wetterprognose für Manacor verspricht eine konstante Wärmephase mit Tageshöchstwerten, die sich um die 25-Grad-Marke einpendeln. Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten im Freien stehen somit nichts im Wege.

Vorhersage für die kommenden Tage in Manacor

Donnerstag, 23.05.2024: Der Tag startet mit einem bedeckten Himmel und Temperaturen um 22°C. Ein leichter Wind bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h sorgt für eine angenehme Brise. Sonnenaufgang und -untergang sind für 4:26 Uhr bzw. 19:01 Uhr vorauszusagen.

Freitag, 24.05.2024: Mit wenigen Wolken am Himmel können wir bei einer Temperatur von ebenfalls 22°C von einer idealen Wetterlage sprechen. Der Wind weht mit 7 km/h und trägt zu einem perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten bei.

Samstag, 25.05.2024: Die Temperaturen steigen leicht an auf 23°C bei einem leicht bewölkten Himmel. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h bleibt es angenehm und die Luftqualität verspricht einen unbeschwerten Tag.

Sonntag, 26.05.2024 bis Dienstag, 28.05.2024: Die Temperaturen erreichen einen Höchstwert von 25°C bei wechselnder Bewölkung. In diesen Tagen ist das Wetter sehr beständig und bietet optimale Bedingungen für längere Ausflüge oder entspannte Stunden am Strand von ManacorManacor.

Mittwoch, 29.05.2024 und Donnerstag, 30.05.2024: Zum Ende des Monats hin klettert das Thermometer weiter nach oben und erreicht 26°C. Bei nur wenigen Wolken und einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h können Sie die warmen Abende in vollen Zügen genießen.

Wettertrend und -aussichten in Manacor

Die Wetterlage in Manacor bleibt für die kommende Woche stabil, und es sind keine größeren Witterungsänderungen zu erwarten. Die gemessene Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 42% und 57%, was zu einem angenehmen Klima beiträgt. Der leichte Wind macht die sommerlichen Temperaturen erträglicher und die Luftdruckwerte liegen stabil bei rund 1015-1019 hPa. In dieser idyllischen Atmosphäre können sowohl Einheimische als auch Urlauber dem Alltag entfliehen und die Schönheiten Manacors in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:43:26. +++