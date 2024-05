Wetter in Artà vom 23.05.2024 bis 30.05.2024: Vorhersage für die nächste Woche

Wetterbericht für Artà – Sonne und Wolken im Wechsel

Mit dem Frühling in vollem Gange bietet Artà, eine malerische Stadt an Mallorcas Küste, eine gemischte Palette von Wetterbedingungen für die kommende Woche. Die Temperatur schwankt angenehm um die 20-24°C und bietet perfekte Bedingungen, um die Insel in ihrer frühlingshaften Pracht zu genießen.

Wetterüberblick für Artà für den 23.05.2024

Am Donnerstag, dem 23. Mai 2024, beginnt die Woche mit einem Himmel, der von aufgelockerten Wolken geprägt ist. Die Temperaturen klettern auf 20°C, begleitet von einer leichten Brise mit Geschwindigkeiten von 6 km/h. Es erwarten Sie ein Luftdruck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 67%, während Sonnenaufgang und Sonnenuntergang um 4:25 Uhr bzw. 19:01 Uhr stattfinden.

Artà erwartet wenige Wolken am 24.05.2024

Der Freitag empfängt die Besucher und Bewohner von Artà mit wenigen Wolken am Himmel und Temperaturen, die erneut auf 20°C ansteigen. Der Wind frischt leicht auf 7 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit sinkt minimal auf 66%. Sonnenanbeter können einen Sonnenaufgang um 4:25 Uhr und einen Sonnenuntergang um 19:02 Uhr erwarten.

25. Mai 2024: Wechselhaftes Wetter setzt sich fort

Das Wochenende leitet am Samstag weiterhin aufgelockerte Bewölkung und angenehme 20 Grad ein, während der Wind auf milde 5 km/h zurückgeht und die Luftfeuchtigkeit sich bei 68% hält. Ein leichter Anstieg des Luftdrucks auf 1018 hPa verspricht stabile Wetterlagen.

Wärmere Tage erwarten Artà ab dem 26.05.2024

Ab Sonntag begrüßt Artà seine Gäste mit leicht ansteigenden Temperaturen. Die Höchsttemperaturen erreichen erfreuliche 23°C und das Wetter bleibt weiterhin von aufgelockerten Wolken geprägt. Der Wind ist konstant und die Luftfeuchtigkeit fällt auf erfrischende 56%. Freuen Sie sich auf einen Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und einen späten Sonnenuntergang um 19:03 Uhr.

Stabile Wetterverhältnisse bis zum 30. Mai 2024

Die darauffolgenden Tage bis zum Mittwoch, dem 30. Mai, halten das Wetter in Artà stabil. Die Tage sind geprägt von einem Mix aus vereinzelten und aufgelockerten Wolken, und die Temperaturen verbleiben bei angenehmen 22 bis 24 Grad. Besonders erwähnenswert ist der klare Himmel am Mittwoch, an dem eine leichte Brise bei 24°C für perfekte Outdoor-Aktivitäten sorgt. Mit einer milden Luftfeuchtigkeit und dem frühesten Sonnenaufgang um 4:21 Uhr, kombiniert mit dem spätesten Sonnenuntergang um 19:07 Uhr, sind die Bedingungen ideal für lange Tage in der Natur.

