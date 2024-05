Wetter in Pollença, Mallorca: Sonnige Aussichten und laue Sommerbrisen vom 23.05.2024 bis 30.05.2024

Genießen Sie sonnige Tage und angenehme Abende in Pollença

Die Wettervorhersage für Pollença auf Mallorca ist in der kommenden Woche von optimistischen Temperaturen und meist klarem Himmel geprägt. Mit der besten Zeit des Jahres an unserer Seite, begrüßen wir die sommerlichen Vorboten bereits Ende Mai.

Vorhersage für eine Woche voller Sonnenschein in Pollença

Am Donnerstag, den 23. Mai 2024, beginnt die Woche mit bedeckten Wolken, jedoch bleibt es mit einer Höchsttemperatur von 22°C warm. Eine leichte Brise von 6 km/h bringt Erfrischung und lockert die Atmosphäre auf.

Weiter geht es mit einem kristallklaren Himmel am Freitag, 24. Mai. Die Temperaturen versprechen mit weiteren 22°C erneut idealen Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an auf 65%, was für ein angenehmes Klima sorgen dürfte.

Das Wochenende lässt uns mit zerstreuten Wolken am Samstag, 25. Mai, bei 23°C weiterhin lächeln und gibt uns den perfekten Grund, länger draußen zu verweilen.

Ab dem 26. Mai dürfen wir uns über eine kleine Steigerung der Quecksilberwerte freuen. Mit bis zu 26°C und leicht bewölktem Himmel starten wir in die neue Woche. Diese Temperaturen verheißen bis einschließlich Mittwoch, 27. Mai, ein beinahe gleichbleibend wohltuendes Wettererlebnis.

Zum Ende der Wetterwoche, am Donnerstag, 28. Mai, und Freitag, 29. Mai, setzt sich das schöne Wetter mit 27°C und wenigen Wolken fort. Perfekte Bedingungen für ein langes Wochenende in Pollença.

Den Höhepunkt erreichen wir am Samstag, 30. Mai, mit glasklarem Himmel und einer Maximaltemperatur von herrlichen 28°C. Pollença lädt ein zu langen Spaziergängen, Strandbesuchen und dem Eintauchen in die Kultur der Insel. Eine leichte Brise bei mäßiger Luftfeuchtigkeit rundet die letzte Maiwoche ab.

Die Sonne und der Sommer in Pollença: Ein Vorzeichen für einen traumhaften Sommer 2024

Freuen Sie sich auf lange Tage dank früher Sonnenaufgänge um 4:22 Uhr und späte Sonnenuntergänge bis 19:08 Uhr. Die angenehme Wärme und die Aussicht auf klare Sternennächte machen Pollença zu einem Juwel unter den Urlaubszielen.

