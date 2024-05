Wetter Sant Joan (23.5.2024 bis 30.5.2024): 7-Tage-Vorhersage mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (23.5.2024)

Wetterprognose für Sant Joan auf Mallorca: Wochenübersicht vom 23. Mai bis zum 30. Mai 2024

Das malerische Sant Joan auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche voller Wetterwechsel vor, die sowohl sanfte Regenschauer als auch klare Himmel beinhaltet. Lassen Sie uns die täglichen Wetternuancen, die Sonnenauf- und -untergangszeiten sowie die Feinheiten des Inselklimas für die kommende Woche genauer betrachten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Tage am besten gestalten können.

Mildes Frühlingswetter mit erfrischenden Regenschauern und auflockernder Bewölkung

Donnerstag, 23. Mai 2024: Der Tag beginnt mit einem leichten Regenfall und verspricht mit einer Höchsttemperatur von 22 Grad Celsius ein angenehm mildes Klima. Die leichte Brise von 6 km/h wird das Gefühl der Frische verstärken. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bilden den Rahmen eines langen Tages, mit Licht von 4:26 Uhr morgens bis 19:13 Uhr abends. Freitag, 24. Mai 2024: Erneut werden leichte Regenschauer die Insel besuchen und die Natur weiter beleben. Bei gemäßigten 20 Grad Celsius und einer sanften Windgeschwindigkeit von 5 km/h erwartet Sie ein entspannter Tag. Gehen Sie bei Tageslicht von 4:25 Uhr bis 19:14 Uhr nach draußen, um die Schönheit der Insel voll auszukosten. Samstag, 25. Mai 2024: Über Sant Joan laden aufgerissene Wolkenfelder zu einem spektakulären Himmelserlebnis ein. Bei 22 Grad Celsius und einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h können Sie die sonnige Seite Mallorcas genießen. Erleben Sie den Tag von 4:24 Uhr bis 19:15 Uhr unter freiem Himmel. Sonniges Wetter läutet den Hochsommer in Sant Joan ein

Sonntag, 26. Mai 2024: Der Sommer kündigt sich mit einem bedeckten Himmel an, aber die Temperaturen klettern auf warme 26 Grad Celsius, und der Wind bleibt mit 5 km/h erfrischend. Genießen Sie von Sonnenaufgang um 4:23 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:16 Uhr die angenehme Atmosphäre. Montag, 27. Mai 2024: Die Wolken halten sich hartnäckig, aber die Temperaturen schaffen es erneut, den Bereich um die 26 Grad Celsius zu erreichen. Die Luft ist mit einer relativen Feuchtigkeit von 39% und einem Druck von 1019 hPa angenehm. Erfreuen Sie sich von 4:23 Uhr bis 19:17 Uhr an der länger werdenden Helligkeit. Dienstag, 28. Mai 2024: Ein strahlend klarer Himmel erwartet die Bewohner und Besucher von Sant Joan, mit dem Thermometer, das bis auf komfortable 27 Grad Celsius ansteigt. Die Luftfeuchtigkeit von 30% und ein leichter Wind sorgen für perfekte Bedingungen, um die Insel zu erkunden. Vom frühen Morgen um 4:22 Uhr bis zum Abend um 19:17 Uhr steht Ihnen die Sonne zur Seite. Mittwoch, 29. Mai 2024: Trotz der bedeckten Wolkendecke können Sie sich auf hohe Temperaturen von 28 Grad Celsius freuen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 28% bei einem stabilen Druck von 1016 hPa. Der Sonnenaufgang beginnt um 4:22 Uhr und der Tag verabschiedet sich um 19:18 Uhr. Donnerstag, 30. Mai 2024: Gegen Ende der Woche tritt erneut leichter Regen auf, doch die Temperaturen bleiben mit 28 Grad Celsius anhaltend warm. Leichte Windböen von 6 km/h begleiten das Wettergeschehen. Das Tageslicht von 4:21 Uhr bis 19:19 Uhr bietet ausreichend Zeit, die Natur Mallorcas nach dem Regen zu genießen. Freuen Sie sich auf eine Woche voller abwechslungsreichem Inselwetter in Sant Joan. Egal ob Sie Entspannung suchen oder das Freiluftleben bevorzugen, das Wetter auf Mallorca hält für jeden Geschmack etwas bereit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:51:47. +++