Wetterausblick für Deià: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmen Temperaturen (23.5.2024)

Das Wetter in Deià: Sonnig und einladend für die letzten Maitage 2024

Die malerische Ortschaft Deià auf Mallorca zeigt sich in der letzten Maiwoche von ihrer schönsten Seite, mit einem Wetter, das zu langen Spaziergängen und entspannten Stunden am Strand einlädt. Beginnend mit dem 23. Mai 2024, werden Einwohner und Besucher von einem weitgehend bedeckten Himmel begrüßt, der das Dorf in ein sanftes Licht taucht – die perfekte Kulisse für kunstvolle Fotografien.

Herrliche Temperaturen und klare Himmel in Deià's Wetterwoche

Die Temperaturen bewegen sich angenehm zwischen 23°C und 29°C. Speziell die Tage um den 24. und 25. Mai bieten mit klarem Himmel bis hin zu vereinzelten Wolkenfeldern ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Detaillierte Wettervorhersage für Deià vom 23. bis 30. Mai 2024

Gesteigert wird das angenehme Klima zusätzlich durch die geringen Windgeschwindigkeiten und die niedrige Luftfeuchtigkeit, welche für eine herrlich frische Brise sorgen, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Der sonnige Ausblick wird umrahmt von den langen Tagen, die in Deià bereits kurz nach halb fünf morgens beginnen und erst gegen 19 Uhr abends in ein warmes Dämmerlicht übergehen.

Eine konstante Freude für Urlauber und Residenten gleichermaßen bieten die sonnigen Aussichten und die gemäßigten Temperaturen, welche die letzte Maiwoche auf Mallorca zu einem wahren Genuss werden lassen.

