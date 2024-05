Wetteraussichten für Portocolom: Mild und Vielfältig (23.05.2024 bis 30.05.2024)

Wettertrend für Portocolom – Sonnige Aussichten und milde Brisen

Die kommenden Tage in Portocolom versprechen ein angenehm mildes Klima mit einer sanften Brise und einer sonnigen Mischung aus Wolken und klarem Himmel. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter in der letzten Maiwoche entwickelt, und bekommen Tipps, wie Sie Ihre Tage am besten gestalten können.

Sanfte Frühlingswärme und vereinzelte Wolkenformationen

Start in die Wetterwoche: Mittwoch, 23. Mai 2024 – Der Himmel zeigt sich bedeckt. Mit einer maximalen Tagestemperatur von 21°C, Windgeschwindigkeiten um 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 61% verspricht dieser Tag ein gleichmäßiges Wettererlebnis. Der Barometerwert wird bei 1018 hPa liegen, und die Sonne wird ihre ersten Strahlen um 4:26 Uhr über Portocolom ergießen, um sich dann wieder um 19:00 Uhr zu verabschieden.

Donnerstag, 24. Mai 2024 – Erwartet uns ähnliches Klima mit leicht zugenommener Luftfeuchtigkeit von 66% und etwas mehr Wind (8 km/h). Gern können Sie die 21°C warmen Temperaturen bei vereinzelten Wolken genießen, wobei der Luftdruck auf 1016 hPa leicht sinkt.

Entspannter Freitag und ein sonnenverwöhntes Wochenende

Mit 22°C setzt sich am Freitag und Samstag die gemäßigte Wärme fort. Lassen Sie sich von einer leichten Brise (5 km/h) und der angenehmen Luftfeuchtigkeit (ca. 63-66%) durch den Tag begleiten, während die Sonne das Bild mit wenigen Wolken abrundet.

Sonntag, 27. Mai 2024 – Der Himmel klärt auf, und Sie können sich über einen klaren Sonnentag freuen. Bei 23°C und weiterhin mildem Wind herrscht ideales Wetter für Aktivitäten im Freien. Die Luftdruckverhältnisse bleiben stabil bei etwa 1019 hPa.

Ausblick auf die neue Woche

Die neue Woche beginnt mit überzogenem Himmel am Montag, jedoch ohne die angenehmen Temperaturen zu beeinträchtigen. Es bleibt bei 23°C. Der Dienstag zeigt sich noch einmal von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer gleichbleibenden Temperatur.

Die letzten Maitage in Portocolom gestalten sich dann wieder etwas variabler. Wenige Wolken am Mittwoch lassen Raum für Sonnenstunden, doch könnte die steigende Luftfeuchtigkeit von 73% ein Hinweis auf eine mögliche Wetteränderung sein. Dennoch sorgt das sanfte Lüftchen von 5 km/h für eine angenehme Atmosphäre.

Genießen Sie den Frühling in Portocolom und nutzen Sie die überwiegend positiven Wetterverhältnisse für Ausflüge, Wanderungen oder einfach zum Entspannen am Meer. Die Modellprognosen sind zwar kein Garant für Perfektion, aber sie versprechen eine wunderschöne Zeit auf Mallorca.

