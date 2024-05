Wetterprognose für Felanitx: 7-Tage-Ausblick auf Temperaturen und Wolkenformationen auf Mallorca (23.5.2024)

Wettervorhersage in Felanitx: Was die kommende Woche bringt

Das malerische Felanitx auf Mallorca präsentiert sich wieder einmal von seiner angenehmsten Seite. Ein Blick auf die Wettervorhersage für die nächste Woche zeigt einladend milde Temperaturen mit angenehmen Werten um 23°C bis 27°C und eine leichte Brise, die durch die Straßenzüge weht. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht, wie sich das Wetter in Felanitx bis einschließlich 30. Mai 2024 entwickeln wird.

Das Wetter in Felanitx - täglich ein wunderschöner Anblick

23. Mai 2024: Mit überwiegend bedecktem Himmel und einem milden 23°C startet der Mittwoch entspannt. Eine Windstärke von 6 km/h bringt eine frische Brise. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 47%, und der Luftdruck misst stabile 1018 hPa. Erwarten Sie einen wundervollen Sonnenaufgang um 04:27 Uhr und einen malerischen Sonnenuntergang um 19:01 Uhr. 24. Mai 2024: Der Donnerstag wird Ihren Tag mit wenigen Wolken und ebenfalls 23°C schön begleiten. Ein leichter Windzug von 7 km/h und eine etwas erhöhte Luftfeuchtigkeit von 53% gestalten den Tag angenehm, bei einem Luftdruck von 1016 hPa. 25. Mai 2024: Das Wochenende nähert sich mit vereinzelten Wolken am Freitag und wohligen 24°C. Mit nur 5 km/h Wind und einer relativen Feuchtigkeit von 54% ist es ein perfekter Tag, um die Natur Felanitxs zu erkunden. 26. Mai 2024: Am Samstag ziehen aufgelockerte Wolkenformationen über einen wolkenverhangenen Himmel, während das Thermometer auf angenehme 25°C klettert. 27. Mai 2024: Der Sonntag empfängt Sie mit wenigen Wolken und herrlichen 26°C - ideal für einen Ausflug in die Umgebung oder einen Tag am Strand. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 40% bei einem stabilen Druck von 1019 hPa. 28. Mai 2024: Der Montag zeigt, dass trotz überwiegend bedecktem Himmel und 26°C, das Inselwetter von Mallorca weiterhin verführerisch bleibt. 29. Mai 2024: Der Dienstag läutet mit wenigen Wolken und einem Hoch von 27°C die Wetterveränderung der nächsten Tage ein. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 42%. 30. Mai 2024: Der letzte Tag der Prognose verabschiedet den Monat Mai mit wenigen Wolken und milden 26°C. Felanitx zeigt sich einmal mehr von seiner besten Seite und beweist, dass das Wetter auf Mallorca auch abseits der Hochsommermonate charmant und einladend sein kann. Ob Sie nun durch die Gassen schlendern, die Küste entlangwandern oder einfach nur die Seele baumeln lassen möchten - Felanitx heißt Sie mit idealem Wetter willkommen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:38:03. +++