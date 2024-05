Wetterprognose für Santa Maria del Camí: Sonnige Aussichten mit warmen Temperaturen (23.5.2024)

Das Wetter in Santa Maria del Camí: Die Wochenübersicht vom 23.5.2024 bis 30.5.2024

Ein herrlicher Mix aus Sonnenschein und angenehmer Wolkendecke prägt das Wetter in Santa Maria del Camí in der letzten Maiwoche des Jahres 2024. Während sich die Inselbewohner und Gäste Mallorcas auf adäquate Bedingungen für verschiedenste Outdoor-Aktivitäten einstellen können, zeichnet sich auch ein idealer Zeitpunkt für lange Strandspaziergänge ab.

Wettertendenz vom 23. Mai bis zum 30. Mai 2024

Beginnend mit dem 23. Mai empfängt uns ein bedeckter Himmel, wobei die Temperaturen eine angenehme 25°C erreichen. Der Wind weht leicht mit 3 km/h, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 40% liegt und der Luftdruck 1017 hPa beträgt. Der frühe Sonnenaufgang um 4:28 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:03 Uhr markieren lange und hoffentlich genussvolle Tage.

Am 24. Mai erwartet die Besucher und Anwohner von Santa Maria del Camí ein nahezu perfekter Tag mit strahlendem Sonnenschein und einem klaren Himmel. Die Temperatur steigt leicht auf 26°C, und trotz der leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 4 km/h bleibt es beständig bei einer Luftfeuchtigkeit von 41% und einem Druck von 1016 hPa.

Der 25. Mai bringt leicht verstreute Wolken mit sich, doch die Temperaturen halten sich beständig bei 25°C. Der Wind bleibt moderat bei 4 km/h, und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 51% könnte die Wahrscheinlichkeit für eine frische Brise steigern. Der Druck ist etwas erhöht auf 1018 hPa, was auf stabiles Wetter hindeutet.

Mit dem 26. Mai dürfen wir uns über einen Mix aus Sonne und Wolken freuen, was das Gesamtbild des Wetters mit angenehmen 26°C und leichten Brisen wunderbar abrundet. Der Wind bleibt zurückhaltend bei 3 km/h, die Luftfeuchtigkeit bei 43% und der Druck stabil bei 1019 hPa.

Die darauffolgenden Tage präsentieren sich als eine Vorahnung auf den nahenden Sommer, mit Temperaturen, die kontinuierlich ansteigen. Am 27. Mai erreicht das Thermometer beeindruckende 30°C, während am 28. und 30. Mai sogar die 32°C-Marke geknackt wird – jeweils begleitet von einer abwechselnd bewölkten und klar-hellen Wetterlage. Besonders bemerkenswert ist die abnehmende Luftfeuchtigkeit, die am 28. Mai einen Tiefstwert von nur 21% erreicht, was ungewöhnlich trockene Bedingungen für diese Jahreszeit signalisiert.

Zum Abschluss der Prognose bietet der 29. Mai eine herrliche Kulisse mit einem weitestgehend klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 31°C – perfekt um die Vorzüge Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Ausblick: Sommerfeeling und Badevergnügen in Santa Maria del Camí

Die abwechslungsreiche und überwiegend sonnige Wetterlage lädt dazu ein, die schönsten Seiten der Insel zu entdecken. Ob bei einem Ausflug ins mallorquinische Hinterland, einem entspannten Tag am Strand oder einem Besuch in den pittoresken Gassen von Santa Maria del Camí – die Wetterbedingungen unterstützen ein vielfältiges Programm für Einheimische und Touristen gleichermaßen.

Wettervorhersage in Kürze:

