Wettervorhersage Marratxí – Sonnenschein und milde Brisen: Die Wetteraussichten für die Woche vom 23.05. bis 30.05.2024

Das Wetter in Marratxí: Eine Woche voller Sonne und angenehmer Temperaturen

Ein Blick auf den Himmel über Marratxí verheißt angenehme Tage für Einheimische und Besucher. Die Wettervorhersage für die Woche vom 23. Mai bis zum 30. Mai 2024 bietet überwiegend klaren Himmel und moderate Windgeschwindigkeiten, ideal für nahezu alle Freizeitaktivitäten im Freien.

Mildes Frühlingswetter setzt sich in Marratxí fort

Am Mittwoch, dem 23. Mai, erwartet uns in Marratxí ein Tag mit überwiegend bedecktem Himmel, jedoch weichen die Wolken der Sonne, ohne dass Regen in Sicht ist. Bei einer Höchsttemperatur von 25 Grad Celsius und einer leichten Brise von 3 km/h können Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten besonders genossen werden.

Der 24. Mai verspricht einen klaren Himmel. Mit Temperaturen um die 26 Grad Celsius und einem sanften Wind von 4 km/h ist es der perfekte Tag, um die Schönheit von Mallorcas Landschaft zu erleben.

Am 25. Mai sehen wir vereinzelte Wolken, die die Sonne durchschimmern lassen und eine frische Brise von 5 km/h sorgt für angenehme Kühlung bei einem Anstieg der Feuchtigkeit.

Für den 26. Mai sagt die Wetterstation teilweise bewölkten Himmel voraus, aber dies sollte die Tageshöchsttemperatur von 26 Grad Celsius nicht beeinträchtigen. Hier bleibt die Luft dank einer Luftfeuchtigkeit von 46% frisch und angenehm.

Warmes Wetter bei klarem Himmel zum Monatsende

Die Temperatur steigt weiter an, und der 27. Mai begrüßt uns mit 29 Grad Celsius sowie einer leichten Bewölkung, was für sonnige Aussichten und perfektes Wetter für alle Outdoor-Enthusiasten sorgt.

Die letzten Tage des Monats zeigen die Spitze der Wetterpracht. Vom 28. bis zum 30. Mai steigen die Temperaturen auf bis zu 31 Grad Celsius, begleitet von einem klaren bis leicht bewölkten Himmel und weiterhin milden Windverhältnissen.

Die Wetterbedingungen sind wie geschaffen für Tage am Strand oder Ausflüge in die umliegenden Berge von Mallorca. Dennoch sollten gerade an den heißesten Tagen ausreichend Sonnenschutz und Hydratation nicht vernachlässigt werden.

Genießen Sie die bevorstehende Woche in Marratxí und machen Sie das Beste aus diesen idealen Wetterbedingungen.

Der Blick Richtung Wochenende

Die letzte Maiwoche endet mit einem sonnig-warmen Wochenende. Tagsüber können Einwohner und Besucher der Insel das außerordentliche Wetter nutzen, während die Abende langsam abkühlen und zum Verweilen in den lauen Sommernächten einladen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:45:44. +++