Wettervorhersage Selva: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen bis Ende Mai (23.5.2024)

Aussicht auf herrliche Frühlingstage in Selva

Der Frühling zeigt sich in Selva auf MallorcaSelva von seiner besten Seite. Mit Temperaturen, die stetig in die Höhe klettern, und einem weitgehend klaren Himmel steht uns eine wunderbare Woche bevor. Der perfekte Zeitpunkt, um sämtliche Aktivitäten an der frischen Luft zu planen und die atemberaubende Natur der Baleareninsel in vollsten Zügen zu genießen.

Die Wetterentwicklung in Selva in den nächsten 7 Tagen

Am 23. Mai 2024 erwarten uns überwiegend bedeckte Wolken am Himmel, jedoch mit angenehmen 25°C. Ein sanfter Wind bei geringer Luftfeuchtigkeit verspricht einen angenehmen Tag.

Doch schon am 24. Mai präsentiert sich das Wetter in Selva von seiner strahlenden Seite mit einem klaren Himmel und milden 24°C.

Zum 25. Mai zeigen sich vereinzelte Wolken, die das Sonnenlicht jedoch kaum trüben können. Mit 26°C und schwachen Windbewegungen setzt sich das behagliche Frühlingswetter fort.

Die darauf folgenden Tage bis zum 30. Mai zeigen einen stetigen Temperaturanstieg auf bis zu 33°C. Leichte Wolkenbeläge wechseln sich mit klarem Himmel ab, und die frühsommerliche Wärme lädt zu ausgedehnten Freizeitaktivitäten in Selva ein.

Wetterdetailprognose bis Ende Mai 2024 für Selva

Der Wind bleibt im Laufe der Woche beständig leicht bis mäßig und die Luftfeuchtigkeit auf einem komfortablen Niveau. Mit dem Luftdruck, der sich größtenteils stabil verhält, steht einem rundum gelungenen Frühlingserlebnis in Selva nichts im Wege. Vergessen Sie nicht, sich angemessen zu schützen, da die UV-Strahlung mit zunehmenden sonnigen Tagen ansteigt.

Planen Sie Ihre Ausflüge und Freizeitaktivitäten im Einklang mit dem Sonnenaufgang ab 4:23 Uhr und dem Sonnenuntergang, der sich bis 19:8 Uhr erstreckt, um die maximale Tageshelligkeit auszuschöpfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:56:38. +++