Wettervorschau Costitx: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen bis Ende Mai 2024 (23.5.2024)

Das aktuelle Wetter in Costitx: 7-Tage-Prognose

Die einzigartigen Landschaften von Costitx bereiten sich auf eine Woche mit angenehmen Temperaturen und größtenteils klarem Himmel vor. Für Freunde des mediterranen Klimas bieten die nächsten Tage ideale Bedingungen, um Mallorca in seiner vollen Pracht zu erleben. Hier ist ein genauer Blick auf das Wetter, das die Einheimischen und Besucher in der malerischen Region erwarten können.

Mildes Wetter und Sonnenschein zum Wochenstart

Mildes Wetter und Sonnenschein zum Wochenstart Am Donnerstag, den 23. Mai 2024, hüllt sich Costitx in überwiegend bedeckte Wolken bei Temperaturen von angenehmen 26°C. Ein leichter Wind weht mit nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 33% liegt.

Der 24. Mai begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 25°C. Die Bedingungen sind perfekt für einen Ausflug ins Freie, da der Wind weiterhin sanft weht und das Wetter stabil bleibt.

Wochenendvorbereitungen: Optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Wochenendvorbereitungen: Optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten Zum Wochenende zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Am Freitag erwarten uns 27°C und ein Himmel, der nur von vereinzelten Wolken durchzogen ist. Mit einem kaum spürbaren Wind ist es ideal, die zahlreichen Freizeitaktivitäten Mallorcas zu genießen.

Die Temperaturen steigen weiter, und am Samstag erreichen sie schon warme 30°C unter aufgelockerten Wolken, bevor sie am Sonntag und Montag auf 31°C klettern. Diese tage eignen sich hervorragend, um die Natur Costitxs zu erkunden oder in eines der vielen charmanten Cafés des Ortes einzukehren.

Hochsommerliche Verhältnisse zu Ende Mai

Hochsommerliche Verhältnisse zu Ende Mai Zum Abschluss der 7-Tage-Wettervorhersage steht uns ein echtes Sommerhighlight bevor: Am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen auf bis zu 33°C. Der Himmel präsentiert sich weitestgehend klar, was bedeutet, dass Sonnenanbeter voll auf ihre Kosten kommen werden. Da die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 15% sinkt, dürfen wir uns auf außerordentlich komfortables Wetter freuen.

Die Sonnenuntergänge in Costitx sind zu dieser Jahreszeit besonders beeindruckend und bieten am Dienstag um 19:07 Uhr und am Mittwoch um 19:08 Uhr einen perfekten Ausklang der Tage.

Fazit: Die kommenden Tage in Costitx versprechen sommerliches Flair und laden dazu ein, die zahlreichen Sonnenstunden in der wunderschönen Umgebung Mallorcas zu nutzen. Ob für Spaziergänge, Fahrradtouren oder einfach zum Genuss der warmen Sonnenstrahlen – Costitx bietet die besten Voraussetzungen für eine perfekte Frühsommerwoche.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:34:16. +++