7-Tage-Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Sonne und leichte Wolken dominieren das Bild (24.5.2024)

Detaillierte Wettertrends in Santa Maria del Camí für die kommende Woche

Die malerische Landschaft von Santa Maria del Camí wird in den nächsten Tagen von einem überwiegend sonnigen Wetter mit gelegentlicher lockerer Bewölkung geprägt sein. Diese angenehmen Bedingungen laden ein, die vielfältigen Freizeitangebote im Freien zu genießen und die natürliche Schönheit Mallorcas voll auszukosten.

Wetter-Update für Santa Maria del Camí: Temperaturen und Himmel

Beginnend mit dem 24. Mai 2024, wird Santa Maria del Camí von freundlichen 26°C und einem Himmel mit vereinzelten Wolken umgarnt. Ein leichter Wind mit 4 km/h sorgt für angenehme Frische ohne jedoch zu stören. Die Luftfeuchtigkeit beträgt gemütliche 34%, während der Luftdruck bei soliden 1016 hPa liegt. Der Tag erwacht um 4:27 Uhr und verabschiedet sich um 19:04 Uhr mit einem idyllischen Sonnenuntergang.

Der darauffolgende Tag, der 25. Mai, zeigt sich zwar mit wenigen Wolken, aber das Thermometer ändert sich nur minimal und markiert angenehme 25°C. Die weiteren Werte wie Wind und Luftdruck bleiben konstant, während die Luftfeuchte leicht auf 49% steigt. Ein Sonnenauf- und -untergang fast identisch zum Vortag sorgen für beständige Tageslichtverhältnisse.

Die Temperaturen bleiben im restlichen Verlauf der Woche im sommerlichen Bereich und erreichen am 27. Mai ihren Höhepunkt mit beeindruckenden 31°C und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 23%. Dies verspricht ideale Bedingungen für all diejenigen, die die mallorquinische Sonne in vollen Zügen genießen möchten.

Das Ende Mai zieht einen weiteren Anstieg der Temperaturen mit sich, sodass der 31. Mai das Thermometer sogar auf sagenhafte 32°C treibt, begleitet von einem kristallklaren Himmel, der keine Wünsche offen lässt.

Wochenübersicht: Wetterprognose für Santa Maria del Camí

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Wetterbedingungen in Santa Maria del Camí auf Mallorca für die letzte Maiwoche des Jahres 2024 ausgesprochen vielversprechend sind. Sonne satt und wohltemperiertes Klima machen Aktivitäten im Freien zu einem reinen Vergnügen. Werfen Sie also Ihre Sorgen über Bord und genießen Sie die Vorzüge, die uns Mutter Natur auf der Insel bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:51:17. +++