Idyllisches Frühsommerwetter in Portocolom: Sonne, leichte Brisen und angenehme Temperaturen (24.5.2024)

Ausblick auf das Wetter in Portocolom: 24.5.2024 - 31.5.2024

Die malerische Hafenstadt Portocolom auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Einheimischen mit frühem Sommerwetter, das zum Verweilen an der Küste einlädt. In dieser Wettervorhersage schauen wir auf die kommenden Tage und geben Ihnen einen Überblick über Temperatur, Wind und Sonnenschein.

Zwischen Wolken und Sonne: Das Wetter am 24. und 25. Mai

Der 24. Mai lässt das Herz mit teilweise bewölktem Himmel und einer Höchsttemperatur von 21 Grad Celsius höher schlagen. Ein leichter Wind mit 8 km/h sorgt dabei für eine angenehme Brise. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 66% und einem Luftdruck von 1016 hPa herrschen optimale Bedingungen für einen Spaziergang am Hafen oder eine Erkundungstour durch die Stadt.

Der darauf folgende 25. Mai verspricht ebenfalls milde 21 Grad, während die Wolken sich weiterhin rar machen und nur vereinzelte Wolkenfelder sichtbar sind. Die schwächeren Winde von 5 km/h und der gleichbleibend hohe Luftdruck versprechen einen stabilen Wettercharakter.

Sonnige Aussichten: Der Höhepunkt der Woche

Am Wochenende und darüber hinaus darf man sich in Portocolom auf eine Extraportion Sonne freuen. Der 26. Mai wartet mit klarem Himmel auf und beschert uns Temperaturen von bis zu 22 Grad Celsius. Ein leichter Windzug mit 5 km/h wird dabei für frische Luft sorgen, ohne die Wärme zu vertreiben. Am 27. Mai sowie am 28. Mai, mit ebenfalls 22 Grad, steht uns ähnliches Wetter bevor, sodass man mit Beständigkeit im Freien planen kann. Der Himmel zeigt sich zwar teils mit wolkigen Abschnitten, doch die Sonnenstrahlen finden ihren Weg zu uns.

Der 29. Mai lädt mit einer Höchsttemperatur von 23 Grad und überwiegend bedecktem Himmel zu Outdoor-Aktivitäten ein. Trotz der wolkenreichen Aussicht bleibt es trocken und angenehm. Der 30. Mai präsentiert sich vergleichbar warm mit 24 Grad, jedoch mit aufgelockerter Bewölkung.

Perfekter Ausklang des Monats in Portocolom

Der Monat endet mit angenehmen 23 Grad am 31. Mai, untermalt von reinem Himmelsblau in der Hafenstadt. Die leichten Winde und die moderaten Luftfeuchtigkeitswerte machen das Ende des Monats zu einem idealen Zeitpunkt für letzte Maientouren.

Genießen Sie frühmorgens den Sonnenaufgang, der im Verlauf der letzten Maiwoche stets um 4:22 Uhr beginnt, und erleben Sie die längsten Tage des Jahres mit Sonnenuntergängen um 19:07 Uhr. Es ist die perfekte Gelegenheit, das faszinierende Farbspiel am Horizont von Portocoloms Küsten aus zu bestaunen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:59:31. +++