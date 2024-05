Sonnige Aussichten und vereinzelte Regentage: Ihr Campos Wetterbericht für die kommende Woche auf Mallorca (24.5.2024)

Profiteren Sie von sonnigen Tagen in Campos, Mallorca

Das Frühsommerwetter in CamposCampos zeigt sich von seiner besten Seite mit überwiegend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, die sich in der letzten Maiwoche 2024 auf Mallorca einstellen. Unser detaillierter 7-Tage-Wetterbericht informiert Sie über die genauen Wetterverhältnisse, die Sie in der Region erwarten können.

Der Wettertrend für Campos: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regenschauern

Am Donnerstag, den 23. Mai 2024 begrüßt Campos Sie mit einem wolkenlosen Himmel und einer Höchsttemperatur von 28°C. Eine leichte Brise von 5 km/h sorgt für ein angenehmes Klima bei einer Luftfeuchtigkeit von 60% und einem Luftdruck von 1019 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 9:13 Uhr und den Sonnenuntergang um 20:11 Uhr.

Der Freitag (24. Mai) setzt den Sonnentrend fort mit einem strahlenden klaren Himmel, einer Spitze von 29°C und einer minimal verstärkten Brise von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 49%, während der Luftdruck leicht auf 1015 hPa absinkt.

Sie können am Samstag (25. Mai) weiterhin warmes Wetter genießen, obwohl sich die Wolken etwas zusammenziehen, was zu überwiegend bewölktem Himmel führt. Mit einer konstanten Temperatur von 29°C und Windgeschwindigkeiten von bis zu 9 km/h verändert sich jedoch wenig an der gefühlten Wärme.

Ein kleiner Regenschauer erwartet Sie am Sonntag (26. Mai) mit leichtem Regen und einer Abkühlung auf 26°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 63% an, was bei geringen Winden von nur 4 km/h einen entspannten Tag verspricht. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1021 hPa.

Am Montag (27. Mai) kehrt das sonnige Wetter mit reinem Himmel und einer Temperatur von 28°C zurück. Der Wind lässt mit 3 km/h nach und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 56%.

Der Dienstag (28. Mai) präsentiert sich als der heißeste Tag der Woche in Campos mit 30°C unter einem klaren Himmel. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 48% bei einem Druck von 1015 hPa, was ideale Bedingungen für jegliche Freiluftaktivitäten schafft.

Zum Abschluss der Wetterprognose steht der Mittwoch (29. Mai) mit leichtem Regen und milderen 22°C im Zeichen einer Abkühlung, allerdings bei einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 74%. Der Wind bleibt mit 6 km/h mäßig.

Blick auf das Wochenende: Wechselhaftes Wetter in Campos, Mallorca

Der darauf folgende Donnerstag (30. Mai) rundet die Wetterwoche mit überwiegend bewölktem Himmel und 25°C ab, was einen ausgezeichneten Abschluss unserer Wettervorschau bildet. Leichte Winde und eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit von 56% laden zum Genießen der mallorquinischen Natur ein, bevor der Juni eintritt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:29:39. +++