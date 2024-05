Wetter in Deià, Mallorca: Sonne und leichte Brisen erwarten Sie Ende Mai 2024 (24.5.2024)

Herrliches Frühlingswetter in Deià - Mild und Sonnig

Wenn Sie Pläne für die letzte Maiwoche in Deià haben, können Sie sich freuen: Das Wetter auf Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite. Erwarten Sie freundliche Temperaturen, die das Freizeitvergnügen im Freien zu einem Genuss machen werden.

Wetterhighlights in Deià für die Woche vom 24. Mai bis zum 31. Mai 2024

Start in die Woche: Am Donnerstag, dem 24. Mai, präsentiert sich Deià mit wenigen Wolken am Himmel und einer angenehmen Temperatur von 25°C, perfekt für einen Spaziergang in der pittoresken Ortschaft oder entlang der Küste. Mit einer leichten Brise von nur 3 km/h und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 48% lässt die Wetterlage keine Wünsche offen. Der Sonnenaufgang um 4:27 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:05 Uhr rahmen einen traumhaften Tag ein.

Die Mitte der Woche: Klares Himmelsblau erwartet Sie am Freitag, den 25. Mai, mit einem Gipfel von 24°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 60%, was die Abende ideal macht, um die lokale Gastronomie zu genießen oder gemütlich an der Strandpromenade zu flanieren.

Am Wochenende: Das Wochenende beginnt mit einer leichten Abkühlung und gelegentlichen Wolken am Samstag, obwohl die Temperaturen bei angenehmen 25°C bleiben. Sonntag bringt leichten Regen - eine perfekte Gelegenheit für Museumsbesuche oder das Erkunden der kulturellen Angebote Deiàs. Doch keine Sorge, mit 27°C am Sonntag können Sie auch bei einem Regenschauer die wärmenden Sonnenstrahlen genießen.

Die folgenden Tage bis zum Monatsende setzen den Trend mit klarem Himmel und leichter Bewölkung fort. Mit einem stetigen Anstieg der Temperaturen erreichen wir den Höhepunkt der Woche am Donnerstag, dem 31. Mai, mit sommerlichen 29°C unter einem klaren blauen Himmel.

