Wetter in Lloret de Vistalegre: Sonne und leichte Regenschauer erwarten Sie (24.5.2024)

7-Tage-Wetterprognose für Lloret de Vistalegre: Sonne pur mit gelegentlich leichten Regenschauern

Die Einwohner und Besucher von Lloret de Vistalegre dürfen sich in den nächsten Tagen auf angenehme Wetterverhältnisse freuen. Von strahlender Sonne bis hin zu sanften Regenschauern bietet das Wetter alles, was sich das Herz wünscht, wenn man im wunderschönen Mallorca unterwegs ist.

Das Wetter von heute bis zum Ende der Woche

Am Donnerstag, den 24. Mai 2024, erlebt Lloret de Vistalegre eine leicht bewölkte Atmosphäre mit 25°C. Eine leichte Brise weht mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 37%. Der Luftdruck misst 1016 hPa, was auf stabiles Wetter hindeutet. Die Sonne begrüßt Sie früh am Morgen um 4:26 Uhr und verabschiedet sich am Abend um 19:03 Uhr.

Die Tage darauf zeigen einen leichten Temperaturanstieg. Am Freitag erwartet Sie leicht bewölkter Himmel und eine angenehme Temperatur von 27°C, begleitet von einer sanften Brise mit nur 4 km/h. Der Samstag bringt ebenfalls wenige Wolken und eine weitere Steigerung auf warme 29°C, gefolgt von einem sonntäglichen Höhepunkt mit leichtem Regen und heißen 30°C. Die Luftfeuchtigkeit wird dabei recht niedrig sein.

Der folgende Montag präsentiert sich mit klarem Himmel und einem Temperatursprung auf frische 24°C, jedoch mit einer bemerkenswerten Windzunahme auf 8 km/h.

Die letzte Maiwoche in Lloret de Vistalegre

In den finalen Maitagen bleibt das Wetter in Lloret de Vistalegre beständig freundlich. Am Dienstag, den 29. Mai, bilden sich zwar erneut einige Wolken, aber die Temperaturen bleiben bei komfortablen 28°C. Im weiteren Verlauf der Woche steigen die Temperaturen stetig, bis sie am Donnerstag, den 31. Mai, beeindruckende 33°C erreichen, mit klarer Sicht und niedriger Luftfeuchtigkeit, was die perfekte Einladung für alle Aktivitäten im Freien darstellt.

Genießen Sie diese ideale Zeit in Lloret de Vistalegre, sei es bei einem Stadtbummel oder einem entspannten Tag am Strand. Vergessen Sie jedoch nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und den Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:37:49. +++