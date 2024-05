Wetteraussichten für Escorca: 7-Tage-Prognose vom 24. Mai bis 31. Mai 2024 (24.5.2024)

Wetterlage in Escorca: Sonnenschein und leichte Brisen erwarten Sie

In Escorca kündigt sich eine Woche mit malerischem Frühlingswetter an. Erfahren Sie alles über die bevorstehenden Wetterbedingungen und planen Sie Ihre Aktivitäten mit unserer detaillierten 7-Tage-Wettervorhersage. Freuen Sie sich auf angenehme Temperaturen und eine Mischung aus Wolken und Sonnenschein.

Wettertrend für die nächsten Tage

Der Start in die letzte Maiwoche präsentiert sich mit Temperaturen von etwa 22°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Diese leichten Wolkenformationen bleiben auch in den folgenden Tagen bestehen, ohne jedoch die sonnigen Aussichten wesentlich zu trüben.

Am 27. Mai zieht leichterer Regen auf, welcher die sonst klaren Bedingungen kurz unterbricht. Doch keine Sorge: Der Niederschlag ist nur von kurzer Dauer, und die Temperaturen bleiben mit 26°C weiterhin sommerlich warm.

Die letzte Maitage offenbaren nahezu ungetrübten Himmel mit einer klaren Nacht zum 28. Mai. Die folgenden Tage lassen das Thermometer stetig steigen, bis wir am 31. Mai einen Hoch von 28°C erreichen - perfekt für alle, die die Wärme lieben!

Wind, Luftfeuchtigkeit und Druck

Die Woche zeigt sich in puncto Windstärke von ihrer sanften Seite mit leichten Brisen, die selten mehr als 6 km/h erreichen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt im Verlauf der Woche, beginnend bei 47% und endet am 31. Mai mit angenehmen 32%. Der Luftdruck bleibt weitgehend stabil, mit minimalen Schwankungen, die für ein beständiges Wohlbefinden sorgen sollten.

Sonnenaufgänge und -untergänge in Escorca

Die Sonne grüßt die Einwohner und Besucher Escorcas schon früh am Morgen, mit Sonnenaufgängen die bereits um 4:26 Uhr die Tage einläuten und sich langsam zum Monatsende hin auf 4:22 Uhr verschieben. Zum Tagesabschluss können Sie beeindruckende Sonnenuntergänge erwarten, die sich von 19:04 Uhr am 24. auf 19:10 Uhr am 31. Mai ausdehnen.

Genießen Sie frühsommerliche Tage in Escorca

Escorca bietet ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. Mit der bevorstehenden Wetterlage steht einem Besuch der natürlichen Schönheiten oder einer entspannten Zeit am Strand nichts im Wege. Packen Sie Ihre Sonnencreme ein und planen Sie Ihre nächsten Abenteuer auf Mallorca unter Berücksichtigung unserer umfassenden Wetterprognose.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:33:18. +++