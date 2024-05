Wetteraussichten für Fornalutx: Sonne und leichte Brisen bis Ende Mai 2024 (24.5.2024)

Das aktuelle Wetter und die 7-Tage-Prognose für Fornalutx

Die kommenden Tage in Fornalutx versprechen freundliches Wetter mit einer angenehmen Mischung aus Sonne und Wolken. Lesen Sie weiter, um eine detaillierte Wettervorhersage für den idyllischen Ort in der Serra de Tramuntana zu erhalten.

Wetterbericht für Fornalutx: Heute und morgen

Heute, 24. Mai 2024, erleben wir in Fornalutx einen Tag mit aufgelockerten Wolken, einem Höchstwert von 24°C und einer leichten Brise von nur 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei gemäßigten 45 %, und der Luftdruck zeigt sich mit 1016 hPa stabil. Den Sonnenaufgang können Sie um 4:27 Uhr genießen und sich über einen langen Tag freuen, der erst um 19:04 Uhr mit dem Sonnenuntergang endet.

Morgen, 25. Mai 2024, bleibt das Wetter in Fornalutx ähnlich angenehm. Der Tag begrüßt Sie mit wenigen Wolken und Temperaturwerten, die erneut bei 24°C liegen. Ein leichter Wind weht mit nur 2 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 52 % ansteigt. Der Luftdruck ist mit 1018 hPa etwas höher als am Vortag. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind kaum verändert: 4:26 Uhr und 19:05 Uhr sollten Sie sich merken.

Wettertrend für die Woche vom 26. Mai bis zum 31. Mai 2024

Die folgenden Tage versprechen in Fornalutx überwiegend gutes Wetter. Von Samstag bis Mittwoch sehen die Temperaturen Werte von 25°C bis hin zu sommerlichen 30°C am Monatsende. Bis auf einen leichten Regenschauer am 27. Mai erwartet Sie meist klarer oder nur leicht bewölkter Himmel.

Die Windverhältnisse bleiben ruhig mit 2 bis 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich im angenehmen Bereich von 34 % bis 52 %. Ein ideales Wetter also, um die mediterrane Landschaft bei Wanderungen oder anderen Freizeitaktivitäten zu genießen.

Vorhersage im Detail

Die Abende in Fornalutx können zum Ende des Monats Mai etwas kühl werden, vergessen Sie daher nicht, einen leichten Pullover oder eine Jacke einzupacken, wenn Sie den Sonnenuntergang erleben möchten.

Fazit

Das Wetter in Fornalutx lädt zum Genießen und Entspannen ein, mit viel Sonne und sanften Winden als ständige Begleiter. Die perfekte Zeit, um die Naturschönheiten Mallorcas zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:36:25. +++