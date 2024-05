Wetteraussichten für Llubí: Sonnige Tage und leichte Brisen erwarten Sie (24.5.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Llubí (24.5.2024 bis 31.5.2024)

Das idyllische Dorf Llubí auf Mallorca kann sich auf eine Reihe sonniger Tage und angenehm warmer Temperaturen freuen. Unsere detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage bringt Sie auf den neuesten Stand, was das Wetter in Llubí betrifft, von heute dem 24. Mai bis zum 31. Mai 2024.

Angenehme Temperaturen und zeitweise Wolken (24. Mai – 25. Mai)

Beginnend mit 24. Mai, erlebt Llubí eine max. Temperatur von 25°C unter leicht bewölktem Himmel, was für Outdoor-Aktivitäten ideal ist. Ein leichter Wind mit nur 6 km/h weht durch die Gegend, was die 40% relative Luftfeuchtigkeit erträglich macht und Llubí ein perfektes Ziel für Urlauber macht, die dem Alltagsstress entfliehen möchten. Am 25. Mai erwartet uns eine geringe Zunahme der Wolken bei einer Temperatur von 27°C und einer angenehm leichten Brise von 3 km/h.

Warmes Wetter lockt an die Küsten von Llubí (26. Mai – 27. Mai)

Mit dem 26. Mai setzt sich der Trend warmer Temperaturen fort und steigert sich auf bis zu 29°C, begleitet von einer milden Brise. In der darauffolgenden Nacht könnten Sie mit ein wenig Glück das Schauspiel einer leichten Regendusche beobachten, die durch die trockene Luft mit nur 20% relativer Feuchtigkeit und einer Temperatur von 31°C eher eine Erfrischung darstellt.

Richtung Wochenende: Die Sonne hält das Ruder fest in der Hand (28. Mai – 31. Mai)

Das Wetter am 28. Mai zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 24°C. Ein leichtes Auffrischen der Winde auf 8 km/h kann für eine willkommene Brise sorgen. In Llubí steht eine hervorragende Zeit bevor, da die Temperaturen vom 29. Mai bis zum 31. Mai weiter ansteigen. Die 30°C und 34°C an den letzten beiden Tagen des Monats erklären Llubí definitiv zu einem Hotspot für Sonnenanbeter und Freiluftfans.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in Llubí deuten darauf hin, dass lange und erlebnisreiche Tage vor uns liegen. Beginnend mit dem Frühaufsteher-Sonnenaufgang um 4:26 Uhr am 24. Mai stretchen sich die Tage bis zum eindrucksvollen Sonnenuntergang um 19:9 Uhr am 31. Mai.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:39:08. +++