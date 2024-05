Wetteraussichten für Manacor: Sonnenstunden und Temperaturen genießen vom 24.05.2024 bis 31.05.2024

Vorhersage für die letzte Maiwoche in Manacor

Seien Sie bereit, in der letzten Maiwoche strahlende Sonnenstunden und angenehme Temperaturen in Manacor zu genießen. Die Wetterprognose vom 24. Mai bis zum 31. Mai 2024 verspricht überwiegend heiteres Wetter mit einer herrlichen Mischung aus Sonne und leichten Wolken, ideal für jegliche Freiluftaktivitäten auf unserer schönen Insel Mallorca.

Angenehme Temperaturen und frische Brisen

Die Tage in Manacor beginnen mit Temperaturen um die 22°C am 24. Mai und steigen im Laufe der Woche allmählich an. Mit Höhepunkten von bis zu 26°C zum Monatsende wird es geradezu perfekt, um die zahlreichen Strände und Buchten zu erkunden oder entspannte Stunden im Freien zu verbringen.

Geringe Niederschlagsrisiken und moderate Winde bieten die idealen Voraussetzungen für Sightseeing, Golf oder Wandertouren entlang der traumhaften Küstenwege. Insbesondere der leichte Wind von 4 bis 9 km/h sorgt für eine angenehme, frische Brise, die an heißen Tagen für Abkühlung verschafft.

Klare Himmel und optimale Bedingungen für Sonnenanbeter

Die Sonne wird nicht geizen, und mit klarem Himmel am 26., 28. und 31. Mai sind diese Tage prädestiniert für Sonnenanbeter und alle, die den klaren blauen Himmel Mallorcas schätzen. Die Sonnenaufgänge, die ab 4:22 Uhr beginnen, kündigen herrliche Tage an, und die Sonnenuntergänge um 19:07 Uhr lassen den Tag in wundervollem Licht ausklingen.

Verpassen Sie nicht diese perfekte Woche, um die wunderbare Atmosphäre in ManacorManacor zu genießen, wo die Luftfeuchtigkeit überwiegend erträglich und der Luftdruck stabil bleibt, was zu einem sehr angenehmen Frühlingsklima beiträgt.

Vorschau auf das Wetter in Manacor für die kommende Woche:

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:40:42. +++