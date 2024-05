Wetteraussichten für Sant Joan: Ein Blick auf die kommende Woche auf Mallorca (24.05.24 bis 31.05.24)

Wetterprognose Sant Joan - Ihre tägliche Wettervorhersage

Die malerische Gemeinde Sant Joan, eingebettet in das Herz der Insel Mallorca, zeichnet sich durch ihr mildes Klima und die bezaubernde Naturlandschaft aus. In der bevorstehenden Woche, die vom 24. Mai bis zum 31. Mai 2024 reicht, können sich Einwohner und Besucher auf eine vielschichtige Palette an Wetterbedingungen einstellen. Die Wettervorhersage verspricht eine Woche voller Abwechslung - von sanftem Regen bis zu wärmenden Sonnenstrahlen.

Wetterüberblick für Sant Joan - Was erwartet Sie?

Die Woche startet am 24. Mai mit einer Wassertemperatur von 20°C und einem leichten Niesel, begleitet von einer angenehmen Brise von 3 km/h. Trotz des Regens bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 48% auf einem moderaten Niveau, und der Luftdruck zeigt sich beständig bei 1017 hPa.

Am darauffolgenden Tag, dem 25. Mai, lichtet sich die Wolkendecke und es dominieren zerbrochene Wolken, was Temperaturanstiege auf bis zu 23°C zur Folge hat. Die Winde intensivieren sich leicht auf 6 km/h, und die Luftdruckwerte bleiben stabil.

Diese tendenziell auflockende Bewölkung setzt sich auch am 26. Mai fort. Mit zerstreuten Wolken, einer Höchsttemperatur von 25°C und leicht abnehmender Luftfeuchtigkeit, gestaltet sich das Bild für Outdoor-Aktivitäten noch freundlicher. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft und der Luftdruck steigt leicht auf 1019 hPa.

Eine kurze Rückkehr des Niederschlages ist für den 27. Mai prognostiziert, wobei erneut leichter Regen fällt und das Thermometer auf 22°C fällt. Der Wind hält sich konstant und der Luftdruck erfährt nur minimale Änderungen.

Mit dem 28. Mai bricht wieder eine Sonnenperiode an. Erwartet werden verstreute Wolken und ein Anstieg der Höchstwerte auf 24°C, bei weiterhin entspannten Windverhältnissen.

Der 29. Mai und der 30. Mai zeigen sich von ihrer wärmsten Seite, mit einer steigenden Trendkurve der Temperaturen, die ihr Maximum von 30°C erreicht, und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit, die herrliche Sommertage verspricht.

Zum Ausklang der Woche, am 31. Mai, kündigen sich jedoch wieder leichte Regenschauer an, obwohl die Temperaturen hoch bleiben und sommerliche 29°C beträgt. Dieser leichte Umschwung könnte für die Felder und Natur der Umgebung von Sant Joan erfrischend sein.

Resümee der Wetteraussichten für Sant Joan

Die kommende Woche in Sant Joan bietet ein breites Spektrum meteorologischer Erscheinungen, das Bewohner und Gäste gleichermaßen fasziniert und herausfordert. Mit Temperaturen, die stetig über die 20°C-Marke klettern, einem gemischten Ensemble aus Sonne und Regen sowie durchwegs gemäßigten Winden, präsentiert sich Mallorca von einer Seite, die zu verschiedenen Aktivitäten im Freien einlädt. Ob Sie nun entspannte Stunden am Strand genießen, die landschaftliche Schönheit auf einem Spaziergang erforschen oder lokale kulinarische Köstlichkeiten im Freien schlemmen möchten - die Wetterlage in Sant Joan verspricht dazu die idealen Bedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:48:35. +++