Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar (24.5.24 bis 31.5.24): Sonne, Wolken und ein Hauch von Regen (24.5.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar

Das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar bietet in der kommenden Woche einen malerischen Frühsommer mit einer angenehmen Mischung aus Sonnenschein, vereinzelten Wolken und einem leichten Regenschauer. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen behaglichen 21°C und warmen 25°C und versprechen somit ideales Wetter für unterschiedliche Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel.

Wetterüberblick für das Ende Mai 2024

Am 24. Mai 2024 bestimmen teilweise bewölkte Himmelsverhältnisse das Wettergeschehen. Die Temperaturen erreichen angenehme 21°C, und der Wind weht sanft mit 7 km/h. Der Himmel zeigt sich überwiegend freundlich, was zu ausgedehnten Spaziergängen oder Besuchen an den Stränden Mallorcas einlädt. Ein leichter Meerbrise sorgt für eine frische Brise und der relative Feuchtigkeitsgehalt liegt bei 64%, während der Luftdruck stabil bei 1017 hPa liegt. Erfreuen Sie sich an einem langen Tag, der mit dem Sonnenaufgang um 4:25 Uhr beginnt und mit dem Sonnenuntergang um 19:02 Uhr ausklingt.

Die folgenden Tage, 25. und 26. Mai, halten das freundliche Wetter mit Temperaturen von 21°C bis 23°C und leichten Wolkenformationen am Himmel aufrecht. Die Winde flauen etwas ab, was die Bedingungen für Wassersportarten wie Segeln oder einfach nur das Entspannen am Strand noch attraktiver macht. Der Himmel klärt sich zunehmend auf, sodass Sie mit einer klaren Sicht einen atemberaubenden Sternenhimmel über Mallorca bewundern können.

Leichter Regen am 27. Mai bietet eine willkommene Abkühlung, bevor die Temperaturen erneut ansteigen. Minimaler Niederschlag und erfrischende 23°C sorgen für eine kurze Atempause von der sommerlichen Hitze.

Ende Mai Wettertrend für Sant Llorenç des Cardassar

Das Wetter zum Monatsende zeigt sich von seiner sonnigsten Seite. Mit dem 28. Mai setzt sich heiteres Wetter mit einem klarem Himmel durch. Die darauf folgenden Tage locken mit einer Kombination aus locker bewölktem und klarem Himmel sowie Temperaturen, die stetig bis zu sommerlichen 25°C am 31. Mai ansteigen. Die Wetterbedingungen sind perfekt für alle, die die Naturschönheiten der Insel Mallorca erkunden und die warmen Temperaturen in vollen Zügen genießen möchten.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die längsten Tage des Jahres mit Sonnenuntergängen nach 19 Uhr zu erleben, und planen Sie Ihre Aktivitäten um diese herrlichen Lichtverhältnisse herum. Ob Sie nun leidenschaftlicher Wanderer, Radfahrer oder einfach ein Sonnenanbeter sind, das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar lädt Sie ein, die Vielfalt der Insel zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:49:14. +++