Wetterübersicht Felanitx: Sonnige Aussichten und milde Winde erwarten Mallorca vom 24.5.2024 bis 31.5.2024 (24.5.2024)

Wetterprognose für Felanitx: Frühsommerliche Temperaturen und Entspannung am Himmel

Grüße an alle Sonnenanbeter und Freunde der milden Brisen! Das Wetter in Felanitx, einer idyllischen Gemeinde auf Mallorca, präsentiert sich in der letzten Maiwoche von seiner charmanten Seite. Mit einer sanften Wetterentwicklung bietet sich die perfekte Gelegenheit, die wundervollen Landschaften und die malerische Küste in vollen Zügen zu genießen.

Ein Blick auf das Wetter vom 24. bis 31. Mai 2024

Donnerstag, 24. Mai 2024: Der Tag begrüßt uns mit 23 Grad Celsius unter einem leicht bewölkten Himmel. Ein sanfter Wind mit 7 km/h wird für erfrischende Momente sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 51% liegt. Das barometrische Druckniveau verharrt bei 1016 hPa, ideale Voraussetzungen für einen angenehmen Tagesbeginn.

Freitag, 25. Mai 2024: Mit leichten Wolkenformationen und 24 Grad tendiert das Wetter zu einem eindrucksvollen Frühsommer. Minimalistische Böen von 5 km/h lassen die Blätter der Olivenbäume sanft spielen, während die Luftfeuchtigkeit bei gemütlichen 53% liegt.

Samstag, 26. Mai 2024: Der Himmel klärt auf und schenkt uns einen Tag mit klarem Himmel bei 25 Grad. Die weiterhin leichten Winde und die relative Luftfeuchtigkeit von 48% versprechen ein beinahe perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten.

Sonntag, 27. Mai 2024: Auch am Sonntag hält das Wetter. Mit überwiegend bewölktem Himmel und weiterhin 25 Grad bleibt es angenehm. Die Winde verharren unaufdringlich bei 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf wohlige 40%.

Montag, 28. Mai 2024: Die neue Woche startet mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die erneut auf 23 Grad herankommen. Frische 9 km/h Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 46% machen den Tag zu einem Genuss.

Dienstag, 29. Mai 2024: Mit 26 Grad und aufgelockerten Wolken wird der Tag zu einem Highlight für alle, die bei warmen Wetterbedingungen entspannen möchten. Eine milde Brise von 4 km/h führt uns durch den Tag.

Mittwoch, 30. Mai 2024: Die Temperaturen klettern weiter und erreichen mit 27 Grad und wechselnder Bewölkung einen angenehmen Höhepunkt, bevorzugt für jegliche Aktivitäten im Freien.

Donnerstag, 31. Mai 2024: Der Monat endet, wie er begann – mit sonnigem Himmel und spürbaren 27 Grad. Perfekt, um die zahlreichen Angebote Felanitx’s in der Natur oder am Strand wahrzunehmen.

Langfristige Wetteraussichten für Felanitx

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Felanitx in den kommenden Tagen Gastgeber für herrliches Wetter mit langsamen Winden und milden Abenden sein wird. Freuen Sie sich auf lange Tage mit Sonnenaufgängen, die bereits vor 4:30 Uhr Morgens beginnen und auf Abende, die sich erst nach 19:00 Uhr dem Ende neigen. Genau das Richtige, um das tägliche Leben auf unserer schönen Insel im Mittelmeer zu zelebrieren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:35:38. +++