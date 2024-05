Wettervorhersage Palma: Sonnige Aussichten und milde Brisen erwarten Mallorca (24.5.2024)

Wetter Palma: Ideal für Outdoor-Aktivitäten mit angenehmen Temperaturen

Die kommenden Tage in Palma de Mallorca präsentieren sich von ihrer angenehmsten Seite. Mit Tagestemperaturen um die 25 Grad Celsius und einer leichten Brise ist das Klima perfekt für alle, die die Insel in ihrer vollen Pracht genießen möchten. Der Mai zeigt sich in Palma von einer seiner besten Seiten.

Leichte Wolken und frische Morgen

Der 24. Mai 2024 beginnt in Palma mit einer Temperatur von 25 Grad Celsius, begleitet von vereinzelten Wolken am Himmel. Der Wind weht sanft mit nur 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 39%. Der Druck ist stabil bei 1016 hPa.

Mit dem Sonnenaufgang um 4:28 Uhr und dem Sonnenuntergang um 19:04 Uhr haben Sie viel Tageslicht, um die Stadt und die Natur zu erkunden.

Zurückhaltend bewölkt und weiterhin mild

Am 25. Mai setzt sich das milde Wetter fort. Ein paar Wolken mögen den Himmel verzieren, aber mit einer maximalen Temperatur von 23 Grad Celsius bleibt es angenehm. Der Wind bleibt ruhig mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h.

Der 26. Mai fährt mit ähnlichem Muster fort, etwas wärmer bei 24 Grad Celsius, aber immer noch mit einer Brise von 4 km/h.

Temperaturen klettern - Ideales Strandwetter

Der 27. Mai läutet eine kleine Hitzewelle ein, mit 28 Grad Celsius und moderater Luftfeuchtigkeit. Genießen Sie die wolkigen Aussichten und die angenehme Meeresbrise während Sie sich auf den Weg zum Strand machen oder die Stadt erkunden. Der Folgetag, 28. Mai, hält an der Marke von 25 Grad Celsius fest, diesmal unter freiem, klarem Himmel.

Ausblick: Stabiles Sommerwetter

Die letzte Maiwoche zeigt sich gleichbleibend schön mit Temperaturen um die 24 bis 28 Grad Celsius. Wenige Wolken, sanfte Winde und eine moderate Luftfeuchtigkeit schaffen ein perfektes Wetterpanorama für jede Aktivität.

Der Monatsabschluss am 31. Mai glänzt mit 28 Grad und einem strahlend klaren Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:44:43. +++