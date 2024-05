Wettervorhersage Santanyí: Frühsommerliches Klima mit leichten Schauern gefolgt von klarem Himmel (24.5.2024)

Wetter Santanyí: Sonne und leichte Regenschauer Ende Mai

Die letzte Maiwoche in Santanyí verspricht, ein frühsommerliches Klima auf die Baleareninsel Mallorca zu bringen. Die Wettervorhersage vom 24.05.2024 bis zum 31.05.2024 deutet auf abwechslungsreiches Wetter hin, angefangen mit leichtem Regen bis hin zu klarem Himmel in Richtung Monatsende.

Wetteraussichten für Santanyí - 24. Mai bis 31. Mai 2024

Der 24. Mai 2024 begrüßt die Einwohner und Besucher von Santanyí mit milden 22°C und leichten Regenschauern. Trotz des Regens sind die Windverhältnisse mit 8 km/h angenehm, und die Luftfeuchtigkeit von 62% sorgt für ein erfrischendes Ambiente. Mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und der Sonne, die um 4:26 Uhr auf- und um 19:02 Uhr untergeht, verspricht der Tag eine angenehme Mischung aus Sonne und Regen.

Am 25. Mai verziehen sich die Regenwolken und machen Platz für nur wenige Wolken am Himmel. Mit weiterhin stabilen 22°C und einer leichten Brise von 5 km/h wird dieser Tag zu einem Highlight für alle, die die natürliche Schönheit von Mallorcas Landschaften genießen möchten. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 65%, während der Druck bei 1018 hPa bleibt.

Das Wochenende startet mit einem klaren Himmel am 26. Mai. Die Temperaturen steigen leicht auf freundliche 23°C. Der Wind bleibt konstant bei 6 km/h und zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 61% wird es ein idealer Tag, um die Insel zu erkunden. Das Barometer zeigt einen Druck von 1020 hPa an.

Übergehend zu leicht bedeckten Verhältnissen am 27. Mai, bleibt die Temperatur auch an diesem Tag bei angenehmen 23°C. Bei einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 54% und einem Wind von ebenfalls 6 km/h können Sie die außergewöhnlichen kühlenden Brisen an Santanyís Küstenlinie genießen. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1018 hPa.

Die folgenden Tage, 28. Mai bis 31. Mai, bieten eine perfekte Balance aus klarer Sicht und leichter Bewölkung, mit Temperaturen die konstant im unteren 20er-Bereich liegen. Die Tage enden mit Sonnenuntergängen, die sich Schritt für Schritt nach hinten verschieben, was uns einen Hinweis auf die nahenden längeren Sommertage gibt.

Wochenendwetter in Santanyí: Sonnige Aussichten zum Monatsausklang

Das Wochenende sieht überaus vielversprechend aus; mit einem Mix aus überzogenen Wolkenfeldern am 29. und 30. Mai bei 24°C und einem aufgelockerten Himmel am 31. Mai. Mit Windgeschwindigkeiten von 4 bis 6 km/h werden diese Tage sicherlich für jede Outdoor-Aktivität geeignet sein.

Fassen wir zusammen: Santanyí kann sich in der letzten Maiwoche auf wunderbar mildes Wetter freuen, das sowohl Besucher als auch Einheimische auf die bevorstehende Sommersaison einstimmt.

