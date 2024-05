Wochenwetter in Banyalbufar: Sonnige Tage und leichte Brisen (24.5.2024)

Die malerische Gemeinde Banyalbufar an der Westküste Mallorcas präsentiert sich in der letzten Maiwoche von ihrer besten Seite. Mit Temperaturen, die ein wahrlich mediterranes Flair versprechen, wird ein Aufenthalt im Freien, ob bei einer Wanderung durch die traumhaften Terrassen oder einem entspannten Tag am Strand, zu einem genußreichen Erlebnis.

Gemäßigte Brisen und Sonnenschein: Ihr Wetterbericht für Banyalbufar

Freitag, 24. Mai 2024: Aufgepasst, Sonnenanbeter! Mit einem sanften Wind von nur 4 km/h, wenigen Wolken am Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 23°C lädt Banyalbufar zum Verweilen ein. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 53% und einem Luftdruck von 1016 hPa verspricht der Tag, ein perfekter Auftakt für das Wochenende zu werden. Der tag beginnt mit den ersten Sonnenstrahlen um 04:28 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 19:05 Uhr.

Samstag, 25. Mai 2024: Ein klarer Himmel erwartet Sie über Banyalbufar. Genießen Sie die Sonne bei 21°C und einer leichten Brise von 2 km/h. Die relative Feuchtigkeit steigt auf 70%, was die Luft etwas frischer wirken lässt. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1018 hPa. Sonnenaufgang und -untergang erfolgen nahezu gleichbleibend zu Freitag.

Sonntag, 26. Mai 2024: Erneut werden wenige Wolken den Himmel zieren und die Temperaturen bleiben konstant angenehm bei 23°C. Der Wind bleibt sanft bei 2 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 62%. Der Luftdruck steigt leicht auf 1020 hPa.

Der bevorstehende Wetterwechsel führt uns durch die Woche

Montag, 27. Mai 2024: Etwas Abwechslung bringt leichter Regen ins Spiel, der jedoch die warmen 24°C und die Gemütlichkeit nur unwesentlich beeinträchtigen sollte. Bei einem Wind von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 61% bleibt das Wetter freundlich.

Dienstag, 28. Mai 2024: Der Himmel klärt wieder auf und präsentiert sich in einem strahlenden Blau. Die Temperaturen verharren bei komfortablen 23°C, begleitet von einer frischen Brise mit 6 km/h.

Mittwoch, 29. Mai 2024: Zerbrochene Wolken ziehen auf, aber die Temperatur hält sich stabil bei 22°C. Der Wind ist mit 3 km/h weiterhin mild. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66% und der Luftdruck 1019 hPa.

Donnerstag, 30. Mai 2024: Wir sehen erneut wenige Wolken und eine konstant behagliche Temperatur von 23°C, während der Wind und die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau bleiben.

Der Start in den Juni: eine Vorschau auf das Wetter in Banyalbufar

Freitag, 31. Mai 2024: Der Monatsausklang begrüßt uns mit wenigen Wolken und einer leichten Brise bei einer erhöhten Temperatur von 25°C – ein herrlicher Tag, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Banyalbufars auszukosten. Sonnenauf- und -untergang gestalten sich unwesentlich länger als zu Beginn der Woche.

Banyalbufar, berühmt für seine atemberaubenden Terrassenkulturen, bietet nicht nur Weinliebhabern und Naturliebhabern eine Oase der Ruhe; der Wetterbericht für die kommende Woche verspricht auch sonnenhungrigen Urlaubern und Bewohnern ideale Bedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:25:16. +++