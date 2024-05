Ausblick auf das Wetter in Santa Margalida vom 25.05. bis 01.06.2024: Sonne und Regenschauer wechseln sich ab

Wettertrend für Santa Margalida

Werfen wir einen Blick auf die bevorstehenden Wetterbedingungen in Santa Margalida, die von Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Regentropfen reichen. In der letzten Maiwoche verspricht das Wetter eine abwechslungsreiche Palette, die sowohl für Sonnenanbeter als auch für Freunde der kühleren Stunden etwas zu bieten hat.

Wetterübersicht für die Woche

Am Samstag, den 25. Mai 2024, beginnt die Woche in Santa Margalida mit angenehmen 24°C und vereinzelten Wolken am Himmel, begleitet von einer leichten Brise von nur 5 km/h. Das Thermometer steigt am Sonntag, den 26. Mai, auf bis zu 28°C, wobei nur ein paar Wolken den strahlend blauen Himmel dotieren. Am Montag erwartet uns leicher Regen bei 22 Grad.

Die Tage der folgenden Woche halten ein Mix aus bewölktem Wetter und Phasen des Sonnenscheins bereit. Es zeigt sich ein Wechselspiel zwischen zerstreuten Wolken am Dienstag und etwas dichteren Wolkengebilden am Mittwoch, wobei das Thermometer sich jeweils um 22 bis 25 Grad einpendeln wird. Gegen Ende der Woche, genauer gesagt am Freitag, den 30. Mai, klettert das Quecksilber wieder auf erfreuliche 28 Grad, doch der Himmel zeigt sich teilweise bedeckt.

Der Monatsausklang am Samstag präsentiert sich wieder mit leichtem Regen und 20 Grad Celsius, gefolgt von einem kühleren Sonntag, an dem das Quecksilber kaum die 19-Grad-Marke überschreiten dürfte. Ein laues Lüftchen begleitet uns durchgängig, wobei die Windgeschwindigkeit gegen Wochenende auf bis zu 10 km/h ansteigt.

Empfehlungen für Outdoor-Aktivitäten

Ganz gleich, ob Sie die Strände von Santa Margalida genießen möchten oder sich für eine Wanderung im Hinterland entscheiden - die kommende Woche bietet sowohl sonnige als auch bedeckte Tage, an denen man die Natur in vollen Zügen genießen kann. Verpassen Sie nicht die Chance, die herrlichen Sonnenauf- und Untergänge zu erleben, die ab 4:25 Uhr morgens beginnen und abends bis 19:09 Uhr die Insel in magisches Licht tauchen.

