Mallorca-Wetter: Maria de la Salut zeigt sich in der letzten Maiwoche von ihrer besten Seite (25.5.2024)

Die kleine Gemeinde Maria de la Salut im Herzen von Mallorca bereitet sich auf eine Woche mit abwechslungsreichem Frühlingwetter vor. Die Inselbewohner und Besucher können sich über steigende Temperaturen freuen, die für die Jahreszeit typisch sind.

Leichte Wolken und warme Tage

Am Samstag, den 25. Mai 2024, startet Maria de la Salut mit leicht bewölktem Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C. Bei nur wenigen Wolken und einer sanften Brise von etwa 5 km/h steht einem entspannten Tag im Freien nichts im Wege.

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bei stabilem Druck

Mit einem leichten Anstieg der Temperatur auf 30°C zeigt sich der 26. Mai noch ein bisschen wärmer, was ideal für Ausflüge an Mallorcas traumhaften Küsten oder ins idyllische Inselinnere ist. Der geringe Wind und die niedrige Luftfeuchtigkeit sorgen für ideale Bedingungen, um die vielfältige Landschaft um Maria de la Salut zu genießen.

Ein wenig Regen und eine Abkühlung für die Natur

Zu Beginn der neuen Woche, am 27. Mai, ziehen jedoch wolkenreichere Tage auf. Die Meteorologen prognostizieren leichten Regen, während die Temperatur auf erfrischende 24°C sinkt. Eine leichte Brise wird weiterhin für eine erfrischende Abkühlung sorgen.

Ruhiges Wetter bevor ein weiterer Temperaturanstieg erwartet wird

Die folgenden Tage bleiben gemäßigt mit einer Mischung aus Wolken und Sonnenschein. Am 28. und 29. Mai können wir uns über meist bewölkten Himmel und friedliche 23 bis 28°C freuen. Die leichte Brise wird den Einwohnern von Maria de la Salut eine angenehme Frische bescheren.

Frühsommerliche Höchsttemperaturen und leichter Wind

Zum Ende des Monats bietet der 30. Mai erneut ein Highlight mit Temperaturen, die nochmal auf 30°C klettern. Die Luftfeuchtigkeit bleibt angenehm niedrig und der Wind leise – beste Voraussetzungen, um die zahlreichen Feste und Veranstaltungen zu genießen, die um diese Jahreszeit auf der Insel stattfinden.

Leichter Regen bringt Abkühlung zum Monatsende

Der Monatswechsel wird allerdings von leichtem Regen eingeläutet, der für kühlere Temperaturen von rund 21°C am 31. Mai und 19°C am darauf folgenden Ersten Juni sorgt. Diese willkommene Abkühlung wird der mediterranen Flora guttun und die Insel in frischen Farben erstrahlen lassen.

Erleben Sie eine Woche voller Licht, Wärme und gelegentlicher erfrischender Regenschauer in Maria de la Salut. Lassen Sie sich vom Wetter nicht überraschen und planen Sie Ihre Aktivitäten mit unserem zuverlässigen 7-Tage-Wettertrend für Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:13:25. +++