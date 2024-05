Sant Joan Wetterprognose: Vom leichten Regenschauer bis zu sonnigen Aussichten (25.5.2024)

Wetteraussichten für Sant Joan: Ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Sant Joan genießt eine Vielfalt an Wetterbedingungen in der kommenden Woche, von überwiegend bewölkten Tagen bis hin zu sonnigen Nachmittagen mit leichter Bewölkung. Beginnend am 25. Mai 2024, erwarten uns angenehme Tagestemperaturen um die 22°C sowie eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h, während der Himmel größtenteils mit Wolken bedeckt bleibt.

Erwärmung und Sonnenstrahlen in Sicht

Am 26. Mai wird das Thermometer auf etwa 25 Grad Celsius ansteigen, und die Bewohner von Sant Joan dürfen sich auf einige Sonnenstrahlen hinter wenigen Wolken freuen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 43%, was für ein trockenes und angenehmes Klima sorgt. Dabei bleibt der Wind mäßig.

Leichter Regen unterbricht den Sonnenschein

Gegen Ende des Monats, genauer gesagt am 27. Mai, ziehen leichte Regenschauer über Sant Joan hinweg und lassen die Temperaturen ein wenig sinken. Mit 21°C bleibt es jedoch mild bei leichtem Wind von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt dabei auf angenehme 58%.

Sonnige Abschnitte nehmen wieder zu

Die folgenden Tage in Sant Joan werden von zerstreuten Wolken am 28. Mai geprägt, bevor gebrochene Wolken am 29. Mai und 30. Mai für ein warmes Wetter mit Höchstwerten von bis zu 28°C sorgen. Der Himmel bleibt trotz der Wolken größtenteils freundlich, und die Luft bleibt trocken.

Ein frischer Wetterumschwung zum Monatsende

Am 31. Mai und am 1. Juni bringt ein erneuter Umschwung leichten Regen nach Sant Joan, wobei die Temperaturen auf 18°C fallen beziehungsweise wieder auf 23°C ansteigen. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 32% und 58%, und der Wind hält sich beständig bei 5 km/h.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich sukzessive nach hinten, was längere und hellere Tage bedeutet – ein positives Zeichen, dass der Sommer naht. Zum Beispiel können wir am 25. Mai einen Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und einen Sonnenuntergang um 19:15 Uhr genießen, und am 1. Juni werden diese Zeiten auf 4:20 Uhr bzw. 19:21 Uhr korrigiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:18:35. +++