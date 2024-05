Sonnige Aussichten und milde Brisen: das Wetter in Santanyí für die kommende Woche (25.5.2024)

Exklusiver Wetterbericht für Santanyí

Angenehme Temperaturen und überwiegend klarer Himmel erwarten die Einwohner und Besucher von Santanyí auf Mallorca in den nächsten Tagen. Der Frühsommer auf der beliebten Baleareninsel präsentiert sich von seiner besten Seite und lädt zu zahlreichen Aktivitäten im Freien ein.

Sonnig und warm: Wettertrends für Santanyí

Die Klimadaten vom 25. bis zum 31. Mai 2024 zeigen angenehm warme Durchschnittstemperaturen um die 23 Grad Celsius, ideal für Strandbesuche, Wanderungen oder eine entspannte Zeit auf einer der sonnigen Terrassen Santanyís. Mit klarem Himmel und einer sanften Brise wird der 25. Mai ein perfekter Tag, um Mallorca in seiner Frühlingssplende zu genießen.

Einzelheiten zur Wetterprognose

Am 26. Mai hält das stabile Wetter mit klarem Himmel und einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 5 km/h an, was für Außenaktivitäßen sehr förderlich ist. Die Luftfeuchtigkeit bleibt unauffällig bei 63%, während der Luftdruck leicht auf 1019 hPa steigt.

Ein leichter Wandel zeigt sich am 27. Mai mit vorhergesagtem leichten Regen, was der Landwirtschaft und der Natur Mallorcas zugutekommt, ohne dabei den Alltag allzu sehr zu beeinträchtigen. Die Temperaturen bleiben weiter mild.

Der 28. Mai kündigt sich mit vereinzelten Wolken an, doch die Temperaturen von rund 22 Grad Celsius und eine angenehme Windgeschwindigkeit von 8 km/h versprechen weiterhin angenehmes Wetter.

Zum Ende des Monats lädt der 29. Mai mit wunderbar sonnigem Wetter und 24 Grad Celsius wieder zu Strand und Meer. Die Feiertagslaune wird durch das Wetter beflügelt, da nur wenige Wolken am Himmel zu sehen sind und der Wind sich beruhigt hat.

Ein ähnlicher Trend setzt sich am 30. Mai fort, während der 31. Mai voraussichtlich leicht regnerisch sein wird, was jedoch als angenehme Abkühlung betrachtet werden kann. Dennoch bleibt es mit 21 Grad Celsius relativ warm.

Der Beginn des Junis zeigt sich bedeckt, am 1. Juni sind überwiegend bewölkte Himmelsszenen zu beobachten, und die Temperaturen sinken leicht auf 20 Grad Celsius, gepaart mit frischen Winden von 10 km/h.

Vergessen Sie nicht, Ihre Pläne flexibel zu gestalten und eventuell einen Regenschirm mitzunehmen, um für die kleinen Wetterkapriolen gewappnet zu sein!

Zusammenfassung der erwarteten Wetterbedingungen in Santanyí

Die Woche in Santanyí verspricht, mit überwiegend sonnigem Himmel und angenehmen Temperaturen, ideal für alle zu sein, die das Leben im Freien zu schätzen wissen. Santanyí zeigt sich wettertechnisch von einer stabilen und einladenden Seite, was viele Freizeitmöglichkeiten auf Mallorca bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:23:32. +++