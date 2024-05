Strahlender Sonnenschein in Petra: Die Wetterprognose für die kommende Woche vom 25. Mai bis 1. Juni 2024 (25.5.2024)

Sonnige Aussichten für Petra: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen

Die kommende Woche in PetraPetra verspricht heiteres Urlaubswetter mit viel Sonnenschein. Es ist die perfekte Zeit, die malerischen Landschaften rund um Petra zu genießen und sich im Freien aufzuhalten. Unsere tägliche Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Überblick, was Sie in dieser Zeit auf Mallorca erwarten können.

Detailierte Wetteraussichten für Petra

Am Samstag, den 25. Mai 2024, können sich Einwohner und Besucher auf klaren Himmel bei Temperaturen um die 18°C freuen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h, was für einen angenehmen Luftzug sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 42%, und der Luftdruck bei 1014 hPa. Der Tag beginnt mit einem herrlichen Sonnenaufgang um 2:39 Uhr und klingt mit dem Sonnenuntergang um 16:31 Uhr aus.

Die folgenden Tage stehen dem in nichts nach: Am Sonntag, den 26. Mai, steigt das Thermometer auf erfreuliche 23°C. Mit einer Luftfeuchtigkeit von nur 12% ist der Tag außerordentlich trocken, aber auch sehr angenehm. Der Luftdruck verbleibt stabil bei 1014 hPa.

Der Montag, 27. Mai, wird mit 31°C der Höhepunkt der Woche. Der klare Himmel sorgt weiterhin für Sonnenschein, während der Wind auf eine Stärke von 15 km/h anzieht und ein laues Lüftchen bietet. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 14% und einem Luftdruck von 1011 hPa bleibt das Wetter weiterhin warm und trocken.

Die Mitte der Woche bringt am Mittwoch, 28. Mai, ein wenig Abwechslung mit vereinzelten Wolken am Himmel bei immer noch hohen Temperaturen von 25°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit bei 24%.

Am Donnerstag, 29. Mai, kehrt der klare Himmel zurück und die Temperatur pendelt sich bei angenehmen 24°C ein. Die Bedingungen bleiben ähnlich wie zuvor, mit einer sanften Brise und einer Luftfeuchtigkeit von 25%.

Der Freitag, 30. Mai, bietet weiterhin bestes Wetter für Ausflüge im Freien: Die Temperaturen erreichen 22°C und der klare Himmel bleibt erhalten. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 24%, der Luftdruck liegt bei 1014 hPa.

Die Woche endet am Samstag, 1. Juni 2024, mit einem weiteren strahlenden Tag. Mit 24°C und einem klaren Himmel geht es ins Wochenende. Der Wind bläst mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 13% und der Luftdruck bei stabilen 1017 hPa liegen.

Zusammenfassung der Wetteraussichten für Petra

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Petra von hervorragendem Wetter geprägt sein wird. Der Mangel an Niederschlag und die hohen Temperaturen bieten ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien. Nutzen Sie die Chance, Mallorcas schöne Natur und die kulturellen Angebote in und um Petra herum vollends zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:17:27. +++