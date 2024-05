Wetter Costitx (25.05.24 bis 01.06.24): Vorausblick auf Sonne, Wolken und Niederschlag

Wetterprognose Costitx Mallorca: Sonnige Aussichten und sporadischer Regen

Die kommenden Tage in Costitx versprechen eine angenehme Mischung aus sonnigen Momenten und gelegentlichen Regenschauern. Freuen Sie sich auf sommerliche Temperaturen, die durch wenige Wolkentage unterbrochen werden. Ideale Voraussetzungen, um das vielfältige Freizeitangebot Mallorcas zu genießen oder einfach nur in der malerischen Umgebung zu entspannen.

Die Wetterdetails für Costitx in der Woche vom 25. Mai bis 01. Juni 2024

Am Samstag, den 25. Mai, empfängt Costitx Sie mit einer Höchsttemperatur von 28°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Der Wind hält sich mit 5 km/h zurück, während die Luftfeuchtigkeit bei freundlichen 33% liegt. Den Sonnenuntergang können Sie um 19:04 Uhr genießen.

Der Sonntag, 26. Mai, bietet ähnlich angenehmes Wetter mit leichten Wolken und Temperaturen bis zu 31°C. Die Luft bleibt trocken und der Wind sanft bei gleichbleibendem Luftdruck.

Beginnend mit dem Montag, 27. Mai, ziehen etwas mehr Wolken auf, und der Tag könnte mit leichtem Regen und einer mäßigen Temperatur von 26°C überraschen. Etwas frischer Wind mit 6 km/h trägt zur Abkühlung bei.

Ab Dienstag, den 28. Mai, ist das Himmelbild von stärkerer Bewölkung gezeichnet, während das Thermometer eine angenehme 25°C-Marke anzeigt.

Die zweite Wochenhälfte beginnt mit Mittwoch, dem 29. Mai, wo das Wetter in Costitx eine freundliche Wende nimmt; die Temperaturen steigen auf etwa 29°C bei leichter Bewölkung.

Die Tendenz zu warmem und zugleich angenehmen Wetter setzt sich am Donnerstag, 30. Mai, fort, mit Maximaltemperaturen um die 30°C und leichten Wolken im Himmel von Costitx.

Der letzte Tag des Monats, Freitag der 31. Mai, überrascht mit einer deutlichen Abkühlung auf 21°C und erneutem Regen, was eine willkommene Erfrischung nach den warmen Vortagen darstellen kann. Der Juni beginnt mit einem ähnlichen Muster, da Samstag, der 1. Juni, leichten Regen und frische 19°C bringt.

Fazit zur Wetterlage in Costitx

Zusammengefasst bietet Costitx in der letzten Maiwoche eine perfekte Kombination aus sommerlichen Temperaturen und erfrischenden Regentagen, die die Vegetation Mallorcas in voller Pracht erblühen lassen. Nutzen Sie die sonnigen Tage für Ausflüge und genießen Sie die mallorquinische Natur in ihrer einzigartigen Schönheit.

