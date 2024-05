Wetter Lloseta: 7-Tage-Prognose für Ihren Aufenthalt auf Mallorca (25.5.2024)

Wetterausblick für Lloseta, Mallorca

Die charmante Gemeinde Lloseta auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen von ihrer abwechslungsreichen Seite. Mit einer angenehmen Wetterlage verabschiedet sich der Mai, während zur Monatswende ein kleiner Temperaturrückgang und Niederschläge auf dem Programm stehen.

Ende Mai in Lloseta: Sonne und Wolken Hand in Hand

Am 25.5.2024 lässt sich die Sonne zwischen vereinzelten Wolken blicken, und mit Temperaturen am Tag um 27°C liegt ein perfekter Start in die Woche vor uns. Ein leichter Wind mit nur 3 km/h verspricht angenehmes Freizeitwetter. Der Luftdruck wird bei 1017 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit beträgt entspannte 34%.

Sommerliches Feeling steigt am 26. Mai

Der folgende Tag, 26.5.2024, bringt weiteres sommerliches Flair nach Lloseta. Mit 29°C und nur ein paar lockeren Wolken erwartet uns ein Wetter, das zum Strandbesuch einlädt. Die Windbewegungen steigern sich minimal auf 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 26% angenehm niedrig.

Leichte Erfrischung mit Regen am 27. Mai

Der 27.5.2024 bringt eine willkommene Abwechslung durch leichten Regen, wodurch die Temperaturen auf eine angenehme Marke von 25°C fallen. Mit einem leicht wahrnehmbaren Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 37% ist dies ein idealer Tag, um die kulturellen Sehenswürdigkeiten der Insel zu erkunden.

Über das Wochenende: Vom Sonnenschein zum Regenschauer

Von 28.5.2024 bis zum Monatsende übernehmen vermehrt Wolken das Wettergeschehen, wobei die Temperaturen zwischen 24°C und 28°C Schwankungen unterliegen. Besonders am 29.5. und 30.5. dürfen wir uns über Höchsttemperaturen von 28°C bei lockerer Wolkendecke freuen, bevor am 31.5. und 1.6. leichter Regen die Szenerie gestaltet und für Abkühlung sorgt.

Klimatischer Abschluss des Monats

Den Abschluss des Monats Mai markieren leicht unbeständigere Wetterlagen mit leichtem Regen und Temperaturen, die auf bis zu 19°C am 31.5. und gar 17°C am 1.6. sinken. Jedoch sorgt der Wechsel auch für frische Luft und eine angenehme Atmosphäre im Zentrum Llosetas.2>

Die Sonne begrüßt uns frühestens um 4:22 Uhr und verabschiedet sich spätestens um 19:10 Uhr, was lange Tage voller Möglichkeiten verspricht. Genießen Sie also Ihre Zeit auf der Insel, und lassen Sie sich vom Wetter nicht die Laune verderden!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:10:27. +++