Wetterausblick Puigpunyent: 7-Tage-Prognose bis Anfang Juni 2024 (25.5.2024)

Das aktuelle Wetter in Puigpunyent: Sonnig und leichte Brise

Die Idylle von PuigpunyentPuigpunyent wird in der letzten Maiwoche und dem Beginn des Junis von einem mehrheitlich freundlichen Wettergeschehen begleitet. Mit Temperaturen, die ein sommerliches Flair anklingen lassen, und dem meist klaren Himmel verspricht die Wetterlage ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung unter der mallorquinischen Sonne.

Leichte Wolken bis Mittwoch, danach überwiegend sonnige Aussichten

Anfang der Woche bleibt die Wolkendecke leicht zerstreut mit vereinzelten Wolken. Das Quecksilber klettert dabei auf angenehme 20°C bis 21°C, was die Tage in Puigpunyent besonders genussvoll gestaltet. An den ersten Tagen wird vornehmlich ein leichter Wind spürbar sein, der sich langsam auf bis zu 7 km/h steigert.

Leichter Regen unterbricht die Sonnenstunden

Während sich das Wetter größtenteils von seiner sonnigen Seite zeigt, darf man eine kurze Unterbrechung durch leichten Regen am Mittwoch, dem 27. Mai, und gegen Ende der Woche am 31. Mai sowie dem 1. Juni erwarten. Die Niederschläge sorgen für eine willkommene Abkühlung und eine frische Brise in der warmen Frühlingsluft.

Ein Blick auf die meteorologischen Details

Die tägliche Luftfeuchtigkeit befindet sich in einem komfortablen Bereich von 55% bis 65%, während der Luftdruck konstant um die 1015 - 1020 hPa liegt. Der Sonnenaufgang und -untergang erfolgt fast minutengleich und deutet auf lange, ausgekostete Tage auf der Insel hin.

Sonnenuntergang in Puigpunyent - Ein Naturschauspiel

Der späteste Sonnenuntergang findet während dieser Periode am 30. Mai statt, wo er sich erst um 19:10 Uhr verabschiedet, und gibt den Einwohnern sowie Besuchern Mallorcas die Möglichkeit, das malerische Farbenspiel am Himmel in vollen Zügen zu genießen.

Wettervorhersage für Puigpunyent im Detail

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:19:30. +++