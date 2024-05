Wetteraussichten für Consell, Mallorca – Sonnige Tage gefolgt von erfrischenden Regenschauern (25.5.2024)

Wetter in Consell: Sonnenschein und milde Regenfälle zum Start des Sommers

Die malerische Gemeinde Consell in der Herzregion von Mallorca steht in den kommenden Tagen unter dem Einfluss eines vielseitigen Wetters. Mit einem Mix aus Sonnenschein, wenigen Wolken und milden Regenschauern werden sowohl Einwohner als auch Besucher ein echtes Frühlingswetter erleben, das den nahenden Sommer begrüßt.

Strahlender Sonnenschein und angenehme Brisen

Beginnend mit dem heutigen Datum, dem 25. Mai 2024, erwarten uns im charmanten Consell wohlige 27°C und ein Himmel, der nur zierte Wolken zeigt. Ein leichter Wind weht mit nur 5 km/h und verspricht somit gemütliche Verhältnisse, sei es für eine beschauliche Altstadtbesichtigung oder ein entspanntes Verweilen auf einer Gartenfinca. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 37%, was die warmen Temperaturen erträglich macht, während der Luftdruck stabil bei 1017 hPa verharrt.

Ein strahlend blauer Himmel als Vorbote des Hochsommers

Der folgende Tag, der 26. Mai, setzt den Standard für echtes Mallorca-Feeling: Ein makellos klarer Himmel bei Höchsttemperaturen von 29°C ladet geradezu ein, die vielfältige Landschaft um Consel herum zu erkunden. Auch an diesem Tag bleibt es bei einer sanften Brise und einer vergleichsweise niedrigen Luftfeuchtigkeit von 29%. Zeit also, die Sonnenbrille aufzusetzen und das mallorquinische Leben unter einem strahlenden Himmel zu genießen.

Luftige Erfrischung mit dem Duft des Sommerregens

Während die letzten Mai-Tage uns lieblich warme Temperaturen bescheren, erwartet uns zum Monatsende hin eine kleine Abwechslung. Vom 27. Mai bis zum 31. Mai wird das Bild von vereinzelten Regengüssen und einer geschlossenen Wolkendecke bestimmt. Die Temperaturen schwingen sich dabei weiterhin auf angenehme 26 bis 28 Grad Celsius.

Die Nächte bleiben mit minimalen Temperaturen von 21°C ebenfalls warm, was die Einheimischen zum gemütlichen Beisammensein am Abend einlädt, sei es in den traditionellen Bars Consells oder beim nächtlichen Flanieren entlang der beleuchteten Wege.

Blick auf den Juni: Begrüßung mit sanften Tropfen

Der 1. Juni 2024 beginnt mit einigen Regentropfen und lässt uns erahnen, dass selbst der Sommer auf Mallorca immer für eine erquickende Überraschung gut ist. Mit 18°C präsentiert sich das Wetter etwas frischer als in den Vortagen und bereitet uns auf eine Woche voller Vielfältigkeit vor.

Fazit: Wetter in Consell – Ein Frühsommer wie im Bilderbuch

Zusammenfassend haben wir eine Woche mit wunderschönem Wetter in Consell vor uns, welche die Vielfalt des mediterranen Klimas einmal mehr unter Beweis stellt. Von belebenden Sonnenstrahlen bis hin zu wohltuenden Regenschauern bietet das Wetter alles, was das Herz begehrt und was den Start in die kommenden Sommermonate versüßt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:03:37. +++