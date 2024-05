Wetteraussichten für Llubí (25.05.24 bis 01.06.24): Sonnige Tage und vereinzelte Schauer erwarten Sie

Wetterprognose für Llubí: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichtem Regen

Llubí, MallorcaLlubí - Genießen Sie die angenehmen Frühlingstage in Llubí! Die Sonne zeigt sich vermehrt am strahlend blauen Himmel der malerischen Gemeinde im Herzen Mallorcas, und die Temperaturen klettern Ende Mai 2024 weiter empor. Hier ein genauer Blick auf die Wetterentwicklung vom 25. Mai bis zum 01. Juni 2024.

Die kommende Woche in Llubí - von Sonnenschein zu leichtem Regen

Die Wetterlage zeigt sich in den kommenden Tagen überwiegend freundlich. Mit einigen wenigen Wolkenfeldern, jedoch überwiegend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, können Outdoor-Aktivitäten nach Herzenslust geplant werden. Am Samstag, dem 25. Mai, erwarten Sie Höchsttemperaturen von etwa 27 °C, und die Sonne wird von wenigen Wolken begleitet sein. Der Wind hält sich mit milden 5 km/h zurück, perfekt für einen entspannten Tag im Freien.

Der Sonntag (26.5.2024) verspricht, noch wärmer zu werden. Die Quecksilbersäule erklimmt die 31°C-Marke bei ähnlichen Wetterbedingungen wie am Vortag. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt, was zu einem sehr angenehmen Klima führt. Auch der Wind bleibt moderat.

Zum Wochenstart, am Montag, den 27. Mai, ziehen dann einige Wolken auf und es kann zu leichten Regenschauern kommen, während die Temperaturen auf 25°C sinken. Die folgenden Tage bieten ein ähnliches Bild, mit einer Mischung aus Sonne und Wolken und gelegentlichen Schauern.

Das Wetter am Wochenende: Das letzte Mai-Wochenende und der Beginn des Junis zeigen sich etwas unbeständiger. Am Samstag (30.5.2024) erwarten Sie nochmal bis zu 30°C, bevor am Sonntag (31.5.2024) und Montag (1.6.2024) die Temperaturen mit leichtem Regen fallend, ungefähr 21°C bzw. 19°C erreichen. Der leicht erhöhte Wind trägt zu einem frischen Start in den Juni bei.

Während Ihrer Planungen für die nächsten 7 Tage sollten Sie vor allem die Sonnenuntergangszeiten im Auge behalten. Mit jedem Tag ein wenig später gesetzt, bieten diese herrliche Abende bis kurz nach 19 Uhr. Nutzen Sie die Chance, um den Tag mit herrlichen Sonnenuntergangsanblicken abzurunden.

Tipps für Ihre Woche in Llubí

Die angenehmen Temperaturen eignen sich hervorragend für Wanderungen in der ländlichen Umgebung oder für den Besuch lokaler Märkte. Vergessen Sie jedoch nicht, einen Regenschirm für die vereinzelten Regenmomente mitzunehmen und genießen Sie das Erwachen des Frühsommers auf Mallorca in vollem Zuge.

Vergessen Sie nicht, regelmäßig auf die aktuellen Wettervorhersagen für Llubí zurückzugreifen, um bestens über mögliche Wetteränderungen während Ihrer Urlaubs- oder Aktivitätsplanung informiert zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:11:03. +++