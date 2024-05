Wetterprognose Binissalem: Sonne und vereinzelte Schauer Ende Mai 2024 (25.5.2024)

Die Wetteraussichten für Binissalem

Die kommenden Tage versprechen in Binissalem vorwiegend angenehme Wetterbedingungen, wobei die Temperaturen gegen Ende Mai 2024 sommerliches Flair auf die Baleareninsel bringen. Mit der bevorstehenden Woche in Sicht, finden Einheimische sowie Besucher ideale Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten in und um Binissalem. Hier ist ein Überblick über das Wetter für die Tage vom 25. Mai bis zum 1. Juni 2024.

25. Mai 2024: Leichte Wolken und warme Temperaturen

Der 25. Mai 2024 wird in Binissalem von einigen wenigen Wolken am Himmel begleitet, die indes kein Hindernis für die sonst strahlende Sonne sind. Mit einer maximalen Temperatur von 28°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 3 km/h, lädt das Wetter geradezu zu einem Besuch in den lokalen Weinbergen oder zu einem entspannten Tag in den Gärten der Stadt ein.

26. Mai 2024: Perfektes Strandwetter mit klarem Himmel

Wenn Sie auf die perfekte Gelegenheit für einen Strandbesuch warten, ist der 26. Mai mit einem klaren Himmel und einer Hochtemperatur von 30°C ideal dafür geeignet. Die niedrige relative Luftfeuchtigkeit von 26% und ein sanftes Lüftchen mit 5 km/h versprechen einen überaus angenehmen Tag am Meer.

Wetterumschwung ab dem 27. Mai 2024

Ab dem 27. Mai deutet sich ein leichter Wetterumschwung an. Leichter Regen bringt Abkühlung und eine Temperatur von 27°C, was für Erholungssuchende durchaus willkommen sein dürfte. Auch der folgende Tag, der 28. Mai, hält mit gebrochenen Wolken und Temperaturwerten um die 26°C weiterhin angenehme Bedingungen bereit.

Ende der Woche: Schwankungen und Regenschauer

Die letzten Tage des Monats Mai sowie der Start in den Juni zeigen ein wechselhafteres Bild. Zwar bewegen sich die Temperaturen am 29. und 30. Mai um die 29°C, doch mit dem Einzug von leichtem Regen und höherer Luftfeuchtigkeit am 31. Mai mit 20°C, folgt am 1. Juni eine weitere Abkühlung auf 18°C. Trotz der vereinzelten Regenschauer bleiben die Bedingungen ideal für Besichtigungen und Aktivitäten, die keinen strahlenden Sonnenschein erfordern.

