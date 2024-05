Wetterprognose für Deià, Mallorca: Sonnige Aussichten und vereinzelte Schauer erwartet (25.5.2024)

Wettervorschau für Deià – Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Regenfälle

Die malerische Küstengemeinde Deià auf Mallorca erwartet eine Woche mit überwiegend sonnigem Himmel und einigen vereinzelten Regenschauern, die für erfrischende Abwechslung sorgen werden. Der Frühsommer auf der Baleareninsel zeigt sich in seiner ganzen Pracht und bietet ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien.

Angenehme Temperaturen und leichte Brisen

In der kommenden Woche können sich Einheimische und Besucher auf angenehme Tageshöchsttemperaturen von bis zu 26 Grad Celsius freuen, die von einer leichten Brise begleitet werden. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten um die 55 Prozent im komfortablen Bereich, sodass das Wetter in Deià auch für längere Ausflüge oder entspannte Tage am Strand einlädt.

Vorhersage im Detail

Am Samstag, den 25. Mai 2024, zeichnen sich am Himmel vereinzelte Wolken ab, bei einer angenehmen Temperatur von 25 Grad und einem sanften Wind von nur 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 55 Prozent und der Luftdruck liegt bei stabilen 1018 hPa. Mit Sonnenaufgang um 4:27 Uhr und Sonnenuntergang um 19:06 Uhr kann man einen langen und lichtdurchfluteten Tag in Deià genießen.

Sonntag bringt ein paar Wolken mehr, was der Gemütlichkeit eines Mai-Wochenendes keinen Abbruch tut. Bei Temperaturen von bis zu 26 Grad und ähnlich ruhigen Windverhältnissen wie am Vortag steht einem Café-Besuch im Freien nichts im Wege. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 49 Prozent sogar noch etwas angenehmer als am Samstag.

Die Woche beginnt am Montag mit leichten Regenschauern, die die Natur erfrischen und für Abkühlung sorgen. Bei 5 km/h Wind und 54 Prozent Luftfeuchtigkeit bleibt es mit 25 Grad angenehm warm.

Am Dienstag ziehen größere Wolkenfelder auf, doch mit 25 Grad und einem Wind von 6 km/h bleibt es weiterhin mild.

Von Mittwoch bis Freitag wechselt das Wetterbild nur geringfügig – vereinzelte Wolken und Sonnenschein bei Temperaturen um die 25 bis 26 Grad. Die leichten Winde und die geringen Luftfeuchtigkeitswerte sorgen stets für ein angenehmes Klima.

Das Monatsende und der Start in den Juni werden von leichtem Regen begleitet, wobei die Temperaturen auf 21 beziehungsweise 20 Grad sinken. Wer die Frische des anbrechenden Sommers genießen möchte, findet am 31. Mai und 1. Juni ideale Bedingungen für eine erfrischende Wandertour durch die Tramuntana oder gemütliche Stunden in einem der vielen charmanten Lokale von Deià.

Ein Tipp für die Planung: Während der leichten Schauer ist das Wetter perfekt, um die kulturellen Angebote Deiàs zu erkunden oder sich in einem der hervorragenden Restaurants kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Fazit der Wetterprognose für Deià

Deià präsentiert sich in der letzten Maiwoche von seiner schönsten Seite. Die sommerlichen Temperaturen und das überwiegend klare Wetter sind eine Einladung an alle, die das vielfältige Freizeitangebot der Region nutzen möchten. Ob Spaziergänge am Meer, Wanderungen in den Bergen oder ein entspannter Nachmittag in einem Café, das Wetter ist ein perfekter Begleiter für jegliche Unternehmungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:05:11. +++